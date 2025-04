El Badajoz sostiene que en septiembre se fijará un nuevo plazo para el pago a Parra

M. Gª Garrido y J. P. Badajoz Martes, 30 de agosto 2022, 13:06 Comenta Compartir

Desde que en el mes de junio se formalizara la venta de las acciones del Badajoz y se rubricara el cambio de manos del club de Joaquín Parra a Lanuspe y Atlantis, pocos datos se han aportado respecto al transcurso del proceso y de los pasos más inmediatos a seguir de cara al futuro más próximo de la entidad. Con múltiples frentes abiertos, agudizados con un inicio de temporada en Primera RFEF que ya es un hecho tras la disputa del primer partido este fin de semana, muchas incógnitas y dudas flotan en el imaginario de los aficionados blanquinegros, que pese a ello han respondido de manera rotunda en las oficinas retirando más de 5.000 abonos.

La Plataforma Sentimiento Blanquinegro ha querido conocer de primera mano los pormenores en distintas parcelas antes de que se diese el pistoletazo de salida a la campaña y para ello concertaron una reunión el pasado 26 de agosto con los nuevos propietarios. A ella asistieron Leonardo Casanova, director general del Badajoz, junto con Jonathan Romero, responsable del área social, así como José Manuel García Mata, Lolo Díez, Bienvenido del Pino y José Manuel Zapata, como representantes de la plataforma, que resaltaron la actitud confiada, colaborativa y transparente de los miembros de la entidad.

El primero de los puntos que abordaron fue el concerniente a uno de los asuntos más trascendentales para la supervivencia y viabilidad del club, el concurso de acreedores, asegurando que existe una vía de comunicación constante con Bernardo Silva, administrador concursal, y que las negociaciones con los acreedores siguen su curso, sin que haya plazo fijo en cuanto al acuerdo con ellos. Además, les transmitieron que, en este contexto, con varios impagos que bloqueaban la posibilidad de inscribir a los jugadores para este curso, los abogados y el administrador concursal han trabajado conjuntamente para que no mermara los intereses del Badajoz.

Una de las principales deudas que figuran en el listado de acreedores, al que tuvo acceso este diario, es la referida a Teo Brea, socio de Luis Oliver, cifrada en unos 800.000 euros. Casanova detalló que se corresponden a pagos a AFE (426.000 euros) y gastos corrientes del final de la 2021/22, préstamos que, según ha informado, no incluyen intereses. «Se le preguntó por los ingresos a Lanuspe y se nos contestó que todo lo que entró volvió al club, y así lo ha comprobado el administrador concursal», especifica el comunicado, confirmando que ahora todos los pagos serán a nombre del Badajoz.

Otro de los temas neurálgicos es el retraso en el pago por las acciones a Parra, cuyo primer plazo estaba fijado en el 31 de julio y que era una de las cláusulas resolutorias del contrato, ante lo cual, el club ha manifestado su total tranquilidad y su voluntad de abonar las cantidades, sosteniendo que la demora se debe a que los plazos estipulados no se cumplieron en la firma y que eso modifica las fechas de pago, que no se han fijado al no estar en funcionamiento los juzgados, trámite que se realizará a partir de septiembre. «Está todo en orden», explican. Algo que contrasta con lo que llega desde la otra parte, ya que el empresario sevillano amaga con denunciar a Lanuspe por dicho incumplimiento.

La imposibilidad de realizar los abonos vía 'online' hasta hace apenas unos días ha sido una de las principales causas de queja de los aficionados blanquinegros en las últimas semanas, justificada por parte del club por el bloqueo que pesaba sobre sus cuentas. A partir de la puesta en marcha del proceso concursal, han podido derivar los ingresos recibidos por Lanuspe al club. Hasta la fecha han recaudado unos 600.000 euros en este concepto y próximamente recibirán 200.000 del acuerdo con Civitas, así como de los espónsores Carballo y Maven para las segundas equipaciones, entre otros.

Ha existido cierto oscurantismo (y publicaciones que se hacían oficiales en la web del Badajoz y desaparecían horas después) asociado a la Escuela Internacional, una iniciativa que, según recogen, la propiedad ve con buenos ojos pero dándole un giro a la idea, haciéndola acorde a la identidad de la entidad, y tienen previsto hacer una presentación más adelante. Durante el mes de agosto, varios jugadores extranjeros han estado ejercitándose con el filial con vistas a que cristalice esta posibilidad.

Tras la desaparición del femenino y el descenso del filial, existe cierta preocupación sobre el futuro de los principales equipos de la cantera, el B y el División de Honor de juveniles. Casanova ha expresado a la plataforma que apuestan por ambos y que están confeccionando las mejores plantillas para lograr el ascenso y la permanencia respectivamente. La idea es reforzar los dos conjuntos en el mercado de invierno cuando resuelvan algunos de los problemas que acucian a la entidad, especialmente los relacionados con las deudas a Hacienda y Seguridad Social, que impiden inscribir a futbolistas extranjeros. Una coyuntura que ya ha sufrido el primer equipo este verano con Marco Tulio, muy del agrado de la dirección deportiva y del entrenador, pero que no podrá estar a las órdenes de Isaac Jové, al menos en el primer tramo del curso. Sin embargo, el Badajoz busca fórmulas para que el brasileño quede ligado a la escuadra pacense hasta que se solvente la situación, aunque aún no se ha concretado nada al respecto.

La intención es que en enero puedan llegar un par de refuerzos de fuera de España, uno podría ser el propio Tulio, aunque, para que formase parte del plantel tendrían que liberar fichas séniores en el plantel actual. No en vano, sigue sobrando una con la llegada de Javi Ros y, de momento, quien no aparece inscrito es Álvaro Sánchez. En lo más inminente, tal y como ya adelantó el propio técnico, solo faltaría incorporar a un delantero sub-23.

Entre otros temas de interés, Casanova comentó a los miembros de la plataforma que están en conversaciones con el Ayuntamiento para llevar a cabo actuaciones en el estadio una vez recuperada la normalidad institucional y se quiere potenciar el apartado social planteándose habilitar 'fan zones' antes de los partidos y otras iniciativas similares.