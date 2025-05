Al Badajoz ya solo le vale ganar

El Badajoz tiene que empezar a ganar ya. No le queda otro camino que sacar los pies del barro después de pisar terreno pantanoso. Su ... caída al descenso le obliga a buscar la victoria con urgencia para no verse hundido en el fango mientras los demás van asomando la cabeza. La lucha por la permanencia es mortal de necesidad entre trece equipos en un pañuelo de lágrimas donde ni siquiera el octavo está a salvo. Pero enfrente espera un Celta B al alza y agarrado a un playoff de ascenso por el que también hay tortas. Borja García asumía esta semana la situación en la que llega el equipo a un tramo final sin margen de error y lo reflejaba de una manera muy gráfica. «Nos va la vida en ello», reconocía el capitán.

Y es que los blanquinegros se juegan su supervivencia en once batallas donde cada punto es decisivo. Pero el Badajoz necesita los tres. Solo le vale ganar. Ya sea en Balaídos o el Nuevo Vivero. Su única vía para escapar del pozo es la victoria. Esa que se le resiste desde hace siete jornadas. «Si analizamos bien de los últimos doce hemos perdido solo dos y creo que hemos estado para conseguir una victoria», apuntaba Salmerón. En ese sentido, el técnico del Badajoz admitía que a estas alturas y con lo comprimida que está la clasificación sumar provisiones como una hormiguita es insuficiente. «Hemos perdido muy poco, pero empatado mucho y con esos partidos que teníamos que haber ganado sería otra circunstancia. La circunstancia es la que es y tenemos que ir cada semana como una final. Tenemos once finales».

Al Badajoz no le llega con sumar de uno en uno. Todo está tan apretado que sacar los tres puntos supone revolver la tabla. La obligación es mayor tras los triunfos el sábado del Pontevedra y Unionistas, que se dispara a cinco puntos de los pacenses. El vestuario blanquinegro se muestra tranquilo y confiado a pesar de volver a ocupar una plaza de descenso. «No nos preocupa haber caído. Hubiéramos preferido no estar. Pero si miras la clasificación ganas un partido te pones noveno». Salmerón quita importancia a entrar en zona roja y pone el foco en lo que se necesita para salir. «Nos preocupa más ganar». A ese respecto analiza el estrecho margen que existe entre la gran cantidad de equipos implicados y se queda con el buen partido en La Línea. «Hemos tocado el descenso, pero igual si estuviéramos un punto por encima. Las sensaciones no hubieran cambiado. Hemos hecho cosas bien y seguir en la misma línea». Una cruenta igualdad que prolongará el drama hasta el cierre del campeonato. «Sabemos que de aquí al final los ocho equipos más los cinco que estamos en descenso vamos a estar peleando por salvar la categoría».

CELTA B-CD BADAJOZ CELTA B Christian Joel; Javi Rodríguez, Gael, Iván López, Medrano; Calderón, San Bartolomé, Hugo Álvarez; Pablo Durán, Lautaro e Iker Losada.

CD BADAJOZ Kike Royo; Calderón, Mariano Gómez, Borja García, Cordero; David Soto, Mancuso, Raúl Palma, Adilson; Alfaro y Gorka Santamaría.

ÁRBITRO López Parra (cántabro).

ESTADIO Y HORA Abanca Balaídos, 17.00 horas.

Para esta cita, Salmerón recupera a Josete y Gorka Santamaría y sigue sin poder contar con Edu Sánchez, al que espera vaya entrando en el grupo la próxima semana. «Josete no está totalmente bien, pero ha podido hacer los últimos entrenamientos y estará dentro de la plantilla que viaje. Edu ha tenido algunas recaídas y no termina de tener buenas sensaciones», explicó. El técnico celtiña Claudio Giráldez, por su parte, recupera a Damián Rodríguez y Miguel Rodríguez tras cumplir su sanción y mantiene la baja del lesionado Sergio Barcia.

Pero si el Badajoz se ha metido en descenso tras llevar siete partidos sin conocer la victoria, el Celta B ha saltado a los puestos de privilegio con una racha de cuatro jornadas sin perder y solo una derrota en las últimas doce. El filial celeste es uno de los equipos más en forma del grupo. «Les pasa a los filiales, no inician bien pero van aumentando su nivel y son equipos muy peligrosos», remarcaba Salmerón. El reto es mayúsculo para los pacenses en todos los sentidos. Por el potencial del rival, sus aspiraciones, el escenario y su gran momento. Badajoz y Celta B confrontan en Balaídos sus rachas opuestas. «Son chicos escogidos por su calidad, internacionales y si están cómodos pueden ser muy peligrosos. También cometen errores por su juventud. Tienen sus debilidades e intentaremos aprovecharlo», avisa el preparador andaluz que destaca las virtudes del cuadro celeste. «Su mayor potencial es su nivel ofensivo. Es un equipo que te hace gol en distintas situaciones». Y tiene clara la tremenda exigencia que encierra el partido. «Tienes que hacer muchas cosas bien para ganar el domingo». Pero confía en los suyos. «Sabemos que tenemos posibilidades de conseguir la victoria, la plantilla está muy convencida de ello y vamos a Vigo a por los tres puntos».