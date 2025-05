Al Badajoz solo le faltó poner el broche ante Unionistas, que necesitó de épica para salvar el empate con un hombre más

Óscar Cano: «Los árbitros se han equivocado a favor de ellos en las tres o cuatro decisiones que marcan el resultado»

El entrenador del Badajoz, Óscar Cano, mostró su decepción por un empate que justificó en la actuación arbitral dado que «en las tres o cuatro decisiones que marcan el resultado se han equivocado a favor de ellos». Y no quedó en eso el enfado de Cano con el trío arbitral: «La expulsión quiero verla, pero me dicen que Pardo llegaba a la pelota y no es ocasión manifiesta de gol. El empate de Unionistas es de vergüenza, pisan a Adri Cuevas».

Pese a ello, dio valor al punto «teniendo en cuenta que es un rival cuya única derrota ha sido por una alineación indebida». En ese sentido, aunque calificó de «injustas» las tablas, no quito mérito alguno a un Unionistas «muy bien construido y que aprieta mucho con muchos jugadores peligrosos de cara al gol».

También tuvo palabras para la polémica de los días previos, con la solicitud de adelantar el horario del choque: «Si queremos ser una categoría seria hay cosas que no pueden producir». «Me he sentido deslumbrado por un foco durante dos minutos, más aún un jugador que está todo el partido trazando trayectorias», argumentó el preparador nazarí para justificar un cambio al que ambas entidades se mostraron favorables.

También hubo tiempo para la nostalgia, habida cuenta del periodo que vivió Óscar Cano en la capital charra: «Me habría gustado jugar en el Helmántico con la gente de siempre». «Salamanca es algo que siempre llevaré conmigo porque me siento responsable pero no culpable de aquel descenso», añadió el entrenador del Badajoz, que tuvo también un guiño con la afición pacense: «En pocos sitios me he sentido tan querido».