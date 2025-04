El Badajoz sigue contra viento y marea

J. P. BADAJOZ. Martes, 10 de mayo 2022, 07:42 Comenta Compartir

El Badajoz lleva toda la temporada luchando contra los elementos. Haciendo frente a todo tipo de adversidades en una situación de desamparo extrema y de incertidumbre continua. Y ahí sigue, en pie contra viento y marea. En lo institucional y en lo deportivo. El vestuario blanquinegro se agarra a sus opciones de playoff para acabar de la mejor manera una temporada tormentosa. Es lo que mantiene al club con las constantes vitales en funcionamiento, pero con unos picos de subida y bajada en su frecuencia cardiaca difíciles de resistir para su delicado corazón por más tiempo. La afición también sostiene su pulso y empuja en cada partido para darle ese oxígeno que le falta. Nunca ha estado solo y en Valladolid volvió a hacerse sentir con su apoyo incondicional en las gradas. El sentimiento blanquinegro sigue latiendo. Hasta el fin de los días.

El partido del domingo es otra final. El Badajoz entra de lleno en las batallas cuerpo a cuerpo. Celta B, UD Logroñés y Rayo Majadahonda es la hoja de ruta que le queda al cuadro pacense para intentar llegar con vida hasta el final. Volvió a salir de puestos de playoff con un punto por debajo de los riojanos, pero sigue dependiendo de sí mismo. Con el Racing ya ascendido y confirmada la presencia de Deportivo y Racing de Ferrol en la fase de ascenso de junio en tierras gallegas, solo quedan dos vacantes por cubrir. El Badajoz trata de hacer suya una de ellas. Pero no puede fallar. Y sobre todo impedir que el Celta B pueda certificar su plaza de playoff con una victoria en el Nuevo Vivero, lo que reduciría las aspiraciones pacenses a una sola carta y que no se les complicara con otro triunfo de la UD Logroñés en el derbi como visitante en Las Gaunas.

Pero si los rivales se lo ponen ya de por sí complicado, desde dentro no paran de encontrarse con piedras en el camino. La plantilla no tiene una semana tranquila. Y esa angustia constante no ayuda a fijar la atención en lo que debería ser el único objetivo común. La situación se ha recrudecido con la decisión del grupo gestor de pagar a unos y a otros no. Justo en el peor momento con todo lo que se juega el equipo. Y los jugadores han vuelto a las protestas reivindicativas. El mensaje es claro y directo. «Oliver, Lanuspe, Parra ¡¡¡Basta ya!!!'. El otro frente abierto. Todos a una. De nuevo el pulso a una bicefalia que está asfixiando al Badajoz por inacción entre el que vende y los que quieren comprar y que continúa sin resolver los problemas que ahogan al club.