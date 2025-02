El Badajoz sigue sin reaccionar

Óscar Cano: «Se me conoce por mi gusto por un determinado fútbol, pero mi gusto está en un plano secundario»

El técnico granadino del Badajoz se mostró muy satisfecho por la imagen que ofreció su equipo en Lezama, pero se lamentó por las numerosas bajas que hay en su plantilla. Algo que le condicionó sobremanera a la hora de confeccionar el plan de partido que presentó el Badajoz en Lezama. En ese sentido, Cano manifestó que pese a su reconocida idea futbolística de adueñarse de la posesión de balón, no tiene ningún problema en flexibilizar su propuesta de juego. «Se me conoce por mi gusto por un determinado fútbol, pero mi gusto está en un plano secundario y lo que tengo que hacer es tratar de ganar partidos, que para eso se me contrata. Con los jugadores que había, la mejor versión que considerábamos que teníamos disponible es la que hemos alineado sobre el campo», subrayó.

Asimismo, se congratuló por cómo defendió su equipo a balón parado, especialmente tras conceder una quincena de saques de esquina. «Había que cerrar la sangría», señaló, tras asegurar que pese a que su equipo defendió bien «las situaciones en las que ellos se hacen fuertes», el Bilbao Athletic tiene «jugadores habilidosos» que pueden desequilibrar y forzar córners.

Respecto a las bajas, confirmó que Sergio Benito fue sustituido tras recibir un pisotón y lanzó un mensaje de paciencia a la masa social: «El equipo compite de todas todas. Si somos capaces de no caer y estar cerca de los puestos de play off, el día que los tengamos a todos este equipo va a volar. Consideramos que el equipo está preparadísimo y va a estar listo para competir por el ascenso de categoría».