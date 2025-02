El Badajoz sigue buscando su camino

El Badajoz ha dejado en sus dos últimos partidos la sensación de haber merecido más, pero se fue de vacío y de nuevo hundido en ... puestos de descenso. La realidad refleja la dureza de una competición que no tiene piedad y castiga la falta de acierto. Lo sabe bien el equipo blanquinegro por haberlo sufrido en sus dos últimos compromisos jugándose la permanencia.

El Badajoz sigue en esa búsqueda de su camino que le lleve hacia la salvación. Por juego y ocasiones parece haberlo encontrado, pero falta encauzarlo en goles y puntos. El vestuario pacense tiene que convivir con una situación extremadamente crítica que no permite margen de error. No es fácil jugar al filo del alambre, pero David Tenorio está convencido que el fruto acabará por madurar y los resultados llegarán. «El entrenador desde este minuto está al cien por cien. He venido para jugar con esta tensión competitiva hasta el último segundo. No va a ser fácil. Este es el camino, no hay otro. Hacer un fútbol tan atrevido, cargar el área, transiciones...», apuntaba tras sufrir su segunda derrota consecutiva el pasado domingo.

Tenorio se siente optimista para las siete finales que quedan. «Creo que tenemos mucho margen de mejora en aspectos individuales en lo que llamo hábitos de juego y en cuestiones grupales con el compañero hay cosas por mejorar, también a nivel global como equipo. Nuestro techo no está aquí y vamos a seguir explorando ese camino para buscar esa mejora que nos pueda llevar al resultado», explicó. Pero el tiempo se acaba y el calendario va tocando a su fin. Al margen del resultado, el preparador blanquinegro solo puso un borrón y admitía que no le gustaron los últimos diez minutos. «En todo lo demás felicitar al equipo. Se ha dado todo. La afición ha estado de 10. El Madrid ha ganado porque tiene mucho nivel y calidad a la hora de acertar, no hay más».

Dos golpes de calidad de las promesas del Castilla marcaron la diferencia. «En fútbol el acierto es decisivo y el Real Madrid Castilla ha acertado cuando ha tenido que hacerlo», reconocía Tenorio. Kike Royo y De Luis estuvieron a gran nivel, pero el filial de Raúl sacó a relucir su talento en la definición con dos zarpazos imposibles. En Talavera también se atascó arriba a pesar de crear situaciones suficientes para el remate. El preparador granadino no cree que esta falta de contundencia en la pegada se deba a una presión añadida en las piernas de los jugadores por las urgencias clasificatorias. «No es cuestión de ansiedad, simplemente que tendremos que generar un poquito más para poder hacer gol. Volver a ser atrevidos, seguir esta línea. Confío en que llegará», precisó. La producción ofensiva del Badajoz no se vio traducida en la salsa del fútbol que son los goles. «Hemos tenido nuestras opciones más que claras y evidentes», subrayaba Tenorio. Zelu, Gorka Santamaría, Pérez Acuña, David Soto y Ferrón tuvieron oportunidades para marcar e incluso por primera vez el Badajoz mostró serio peligro a balón parado.

Esas buenas sensaciones contrastan con la poca rentabilidad que ha sacado. Un sabor amargo que Tenorio trata de rascar para dar con su parte más dulce. «Dentro de mi descontento, porque esto solo es ganar, ganar y ganar, estoy muy orgulloso del equipo», comentó. Asume la mala digestión de la derrota, pero se queda con lo positivo que le ha transmitido el equipo y confía en revertir la situación. «Afecta emocionalmente, por supuesto, esto consiste en ganar. Lo dije en Talavera, el árbol no me va a impedir ver el bosque. Hay mucho y muy bueno aquí», expuso. En ese sentido, Tenorio cree que el equipo ofrece argumentos para pensar en cumplir el objetivo de la salvación y pide a la grada que confíe en el equipo. «Me da la potencia necesaria para creer en esto. Me da la sensación que la gente está enganchada. Sé que el aficionado quiere ganar, lo entiendo perfectamente. A mí también me afecta el resultado, como a todo el mundo».

Y esos resultados meten otra vez al Badajoz en descenso. La victoria del Algeciras en Majadahonda devuelve al equipo pacense a la zona roja y la permanencia queda un punto por encima. «No miro la clasificación. Me planteo solamente el Badajoz. Intento ver el aquí y ahora, no voy más allá. Va a ser difícil. Siguiente partido, Ceuta, no hay más».