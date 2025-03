Un Badajoz sin red de seguridad se la juega ante un imprevisible Celta B

Ninguno de los principales actores del Badajoz esconde que el duelo de este sábado (Cívitas Nuevo Vivero, 21.00 horas) ante el filial del Celta ... posee una trascendencia especial. «Hay que ganar sí o sí», sostenía el técnico José María Salmerón este viernes en la previa; «es vital ganar», esgrimía Raúl Palma durante la semana. Sería prematuro e hiperbólico otorgarle la vitola de final, pero existen múltiples factores que sobredimensionan el valor de los puntos en liza en esa cita.

Romper con la racha de tres derrotas seguidas es primordial para despojarse de un lastre psicológico que acogota a una escuadra blanquinegra ávida de una actuación convincente que ya tuvo su primer precedente esperanzador ante el Alcorcón pese a caer de nuevo. «Hay que saber levantarse», argumenta. Poner tierra de por medio con la zona caliente es otra de las prioridades, al igual que recortar distancia con la parte media-alta de la tabla para reconfigurar objetivos. Pero, sin duda, brindar un alegría a la afición es un imperativo para enjugar unas penas que se han convertido en compañero habitual de viaje para el hincha pacense.

El Celta B, que la pasada campaña se quedó a última hora fuera del playoff tras ocupar los puestos de privilegio durante gran parte de la segunda vuelta, tampoco ha gozado de un inicio de campeonato halagüeño. Los vigueses coquetean con una zona peligrosa de la tabla, de la que escaparon hace dos semanas merced al inesperado triunfo en el fortín de Linarejos. Los gallegos únicamente han sumado dos victorias, la cosechada ante el Linares y el 1-3 endosado al Ceuta en la jornada 4. Pese a los pobres números, han puesto contra las cuerdas a algunos de los favoritos como el Castilla, al que le obligaron a remontar, al Córdoba y arañaron un punto en el derbi frente al Deportivo de la Coruña.

Uno de los grandes peligros del conjunto celeste es Raúl Blanco, un talentoso mediapunta que ha mojado en cuatro de los últimos cinco encuentros y que ha sostenido a los suyos en esa faceta. Cuentan con una potente artillería arriba con Lautaro (tres tantos), Miguel e Iker Losada como principales bastiones. «Al ser un filial cuenta con jugadores con ritmo más alto por su juventud, con mucha calidad individual. No les puedes dejar pensar y fuera de casa juegan sin presión», analiza el entrenador andaluz. Pero encarnan también la condición voluble e inconsistente tácticamente «que les hace errar y tener problemas», lo cual le convierte en un equipo con desconexiones defensivas que puede aprovechar un Badajoz que aún perfila su identidad, el esquema de juego y un once inicial reconocible.

CD Badajoz-Celta B CD Badajoz: Kike Royo, Edu Sánchez, Mariano, Borja García, Carlos Cordero, José Mas, Mancuso o Raúl Palma, Javi Ros, Zelu, Alfaro y David Soto o Ferrón.

Celta B: Christian Joel, Carrique, Medrano, Barcia, Martín, Raúl Blanco, San Bartolomé, Hugo Sotelo, Gael Alonso, Lautaro e Iker Losada.

Árbitro: Domínguez Cervantes (comité andaluz).

Estadio y hora: Cívitas Nuevo Vivero, 21.00.

La principal duda será si el preparador almeriense mantendrá el dibujo con tres centrales para cobijar a una retaguardia muy en entredicho por sus errores y que ha encajado 16 tantos hasta la fecha. En los carriles, Valcarce no será de la partida porque «no se ha podido recuperar durante la semana, el domingo jugó la segunda parte y estuvo con la rodilla inflamada». Edu Sánchez ocupará su lugar, ya que el técnico ha sido explícito respecto a que el canterano es uno más del primer equipo. En la medular, la incógnita se centra en la figura de Raúl Palma, cuya presencia en la segunda parte del duelo del pasado domingo mejoró mucho la imagen de la escuadra pacense, aunque tras un mes y medio fuera por lesión no estará al cien por cien, por lo que Mancuso seguiría junto a Javi Ros. Arriba, Salmerón tendrá que decidir si continúa alineando a David Soto en la punta de lanza en detrimento de Francis Ferrón. Y en caso de repetir su apuesta, la presencia de Zelu y Alfaro en los extremos volvería a abocar a la suplencia a Adilson. Carlos Calderón, que ya se perdió el último duelo, es duda y el sábado los fisios y los médicos decidirán si le dan el OK para entrar en la lista. «Nos puede ayudar, él está por la labor y veremos entre todos».

El once del Celta B estará muy condicionado por la convocatoria del A, en la que están incluidos Coke Carrillo, Carlos Domínguez, Martín Conde, Hugo Álvarez, Miguel Rodríguez y Pablo Durán.

Salmerón insistió en que tras el partido el cuerpo técnico aprovechará el parón de dos semanas sin liga por los compromisos de Copa para «meter mucha carga a nivel físico, táctico y técnico», a modos de minipretemporada para incrementar el rendimiento.