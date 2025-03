El Badajoz, a seguir remando en Linares

El Badajoz tiene que seguir remando para llegar a su destino, que no es otro que mantenerse a flote en Primera RFEF. Y para eso ... necesita la fuerza de un vestuario que ante el Fuenlabrada demostró que le va la vida en ello y de una afición infatigable que nunca le abandona. Para la final de Linarejos ha reclutado tres autobuses llenos de remeros que se dejarán hasta el último aliento para acercar a los suyos hasta la orilla. «Se suman a otra batalla. Deciden invertir su domingo a animar y sufrir con su equipo. Gracias de corazón. Nos van a dar ese motor extra», comentaba David Tenorio en reconocimiento ante la gran respuesta de la marea blanquinegra. El entrenador local, Alberto González, también destacó este desplazamiento con el que ensalzaba la gran dimensión que tiene el Badajoz.

Toda la plantilla está muy mentalizada en la misión de salvar al equipo. El último triunfo ha reforzado esa confianza y viaja a Linares con el propósito de dar continuidad a sus buenas sensaciones y traducirlas en forma de puntos. «El equipo está muy ilusionado. Sabemos donde vamos. Es un rival complicado, en un estadio difícil y en una dinámica de resultados extraordinaria, pero vamos responsabilizados y con mucho ánimo», apuntó el técnico granadino durante su comparecencia del viernes. La unión del grupo quedó reflejada en la efusiva celebración de los goles de todos los componentes, desde los que estaban sobre el césped hasta los que saltaron del banquillo incluido todo el plantel técnico. «Esa fortaleza de grupo es la que nos tiene que dar el jugar las situaciones de partido complicadas», destacó.

Para esta cita, Tenorio no podrá contar con uno de sus fijos y que solo se había perdido un partido en toda la temporada. Mariano Gómez se queda en Badajoz por sanción al tener que cumplir su segundo ciclo de tarjetas. Esta ausencia obligará al preparador blanquinegro a retocar otra vez su retaguardia. Aunque tampoco sería una novedad porque no ha repetido once en ninguno de los cinco partidos que ha dirigido al Badajoz. Tampoco lo hicieron sus predecesores Isaac Jové y José María Salmerón en las 28 jornadas anteriores, aunque solo Tenorio ha utilizado a todos sus jugadores. Pero salvo en la visita a Pontevedra, que también estaba sancionado, Mariano Gómez siempre ha sido titular y era la otra pareja la que entraba en las rotaciones. Así, Borja García y Juanmi García se perfilan como la dupla de centrales. Pero no será el único cambio. «Estoy barajando diferentes opciones», exponía el técnico. En ese sentido, se muestra tranquilo. «Sabes con absoluta seguridad que hay 20 titulares. Es saludable, es competición interna que nos permite barajar diferentes cartas y jugar una mano distinta en función de lo que veamos. Es maravilloso para el entrenador porque vas a acertar siempre». El Linares tiene la baja de Alfonso y la duda de Mawi.

LINARES DEPORTIVO Samu Casado; Varela, Lolo González, Caro, Campa, Gelardo, Rodri, Javi Duarte, Fermín, Hugo Díaz y Sancris. - CD BADAJOZ Miguel Narváez; Pérez Acuña, Borja García, Juanmi García, Edu Sánchez; Calderón, Mancuso, Jannick Buyla, Adilson; Alfaro y Gorka Santamaría. ÁRBITRO Madrid Martínez (murciano).

ESTADIO Y HORA Linarejos, 20.00 horas.

No lo tendrá fácil el Badajoz este domingo porque enfrente espera un Linares que se está jugando meterse en playoff de ascenso que tiene a un punto. El técnico blanquinegro apuesta por un partido largo y generarle inquietud al rival. «Nosotros tenemos una presión infinitamente más difícil que es sostener a un equipo en la categoría y ellos otra presión más bonita que es meterse por jugar un ascenso». Tenorio resalta las virtudes del equipo de Alberto González. «Me parece un rival muy peligroso. Linarejos es un sitio especial, una afición volcada con su equipo. Tiene muchos recursos y se nota la mano de un entrenador que cada vez le da más armas». Por su parte, el preparador del Linares resaltaba las individualidades del cuadro blanquinegro. Ambos técnicos son amigos desde su etapa en la escuela de entrenadores y se deshicieron en elogios mutuos.

El cambio de hora permite al Badajoz jugar sabiendo los resultados de sus rivales directos. A la espera de los partidos de este domingo, la victoria del Algeciras obliga todavía más a ganar. Aunque el técnico blanquinegro no entra en este tipo de cábalas, más preocupado en lo que tiene que hacer su equipo. «Yo no miro los resultados. Busco mi salud mental y es estar centrado en el partido del domingo, solamente veo el Badajoz. El foco está en Linares». La competición entra en sus cinco jornadas finales y cada punto es vital. La clasificación está tan apretada por abajo que cada semana un resultado puede cambiarlo todo. «Queda poco, pero queda mucho», reflexiona Tenorio en el sentido de que la situación es crítica, pero todavía hay vida.

El Badajoz recuperó su pegada en la victoria más holgada de la temporada. «Hicimos tres goles, ¿eso es eficacia? No tanto. Creo que generamos mucho más de lo que realmente obtenemos como fruto. Habrá otros días que probablemente el volumen de juego ofensivo va a ser inferior y habrá que estar más acertados en la definición».