El Badajoz sale a flote en un mar de errores

Una dicotomía vertebraba el discurso de Isaac Jové tras el partido que enfrentó al Badajoz con el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino. La frase «estoy enfadado por los errores y muy contento por la reacción», era un compendio conciso y claro de lo que para él había significado un duelo con varias lecturas. Por un lado, a los entrenadores los resultados de muchas alternativas en el marcador y con goles por ambos bandos nunca representan un guion soñado precisamente, porque encarna cierto descontrol y un libe albedrío peligroso. Los pacenses mostraron una cara desconocida hasta la fecha. La consistencia atrás, uno de sus bastiones y la base de su planteamiento, se desmoronó en ocasiones como un castillo de naipes, mostrando cierta fragilidad, lo cual condicionó el transcurso del choque y les obligó a ir a remolque pese a que mostraron una superioridad plausible en varias fases. «Creo que hemos iniciado bien hasta el error, que nos ha penalizado mucho», se lamentaba. La cesión atrás que dio origen al tanto inicial de los majariegos fue un pecado capital que no puede repetirse en una categoría de tanta exigencia. «Al final, en el fútbol, si cometes esos errores, te van penalizando y se te escapan puntos como los de hoy y te van quitando oportunidades de poder conseguir victorias y estar mejor posicionado», insistía contrariado el preparador blanquinegro.

La desconexión de los pacenses en el segundo tanto rival no fue tan grosera, pero la entrada al corazón del área libre de marca de Félix Ofoli puso al descubierto las costuras del Badajoz, que aún precisa realizar ajustes para no descoserse, lo cual le obligó a tener luego que remendar. En el cómputo global hizo méritos sobrados para llevarse los tres puntos, dejando a un lado el regalo del meta Álvaro Fernández, que sirvió en bandeja de plata el tanto a Jesús Alfaro para el 1-1. No fue el día de las zagas.

Pero los pupilos de Jové exhibieron capacidad de reacción, orgullo, casta, amor propio e iniciativa para revertir una situación que se tornó cuesta arriba en dos ocasiones. Y eso también quiso enfatizarlo en su comparecencia. «Cuesta mucho remontar y darle la vuelta a los marcadores, y hoy lo hemos merecido. Hemos dominado por completo el partido en todas las facetas. Hemos tenido fe en nuestro trabajo». Aunque no podía evitar que se le atragante el empate, «se nos escapan dos puntos». Porque tras el tanto del debutante Muller, sobre todo Zelu y Théo Chendri pudieron consumar la remontada, pero el meta rival se redimió de su garrafal actuación en el primer tanto.

Por otra parte, el club anunció este martes que ha superado la cifra de 6.000 abonados para esta temporada.