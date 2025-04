Un Badajoz revitalizado recibe sin complejos al temible líder

«Ver al Córdoba y el Badajoz en nuestro campo va a ser un buen espectáculo». Era el recurso persuasivo del técnico José María Salmerón ... para convencer a los rezagados que aún estén indecisos para acudir a un duelo declarado medio día del club y que se disputa este sábado en horario laborable. «Necesitamos ese empujón con el campo a reventar por la afición», añadía a su exhortación directa a la hinchada blanquinegra, al tiempo que les emplazaba para el que puede ejercer de punto de inflexión redentor. «Ganar sería una gran alegría después de muchas decepciones esta temporada».

Los andaluces estarán arropados por cerca de 300 fieles que se desplazarán a tierras pacenses para animar a los suyos. Y es que el cartel del evento se vende por sí solo. Por la entidad de los contendientes, por el escenario y por la dinámica recién estrenada por los locales, que por primera vez esta temporada han podido festejar dos triunfos consecutivos y volvieron a sumar una victoria lejos de casa casi tres meses después. «Ojalá venga la tercera», respondía con espontaneidad el técnico almeriense a dicha estadística, que viene reforzada por una mejoría sustancial en el juego y en la solidez defensiva, con un solo tanto encajado, así como los embrionarios atisbos de rasgos identitarios muy reconocibles de la filosofía de Salmerón.

«Llega en el mejor momento porque salimos del descenso, reafirma el trabajo y permite afrontar los partidos de una manera diferente». La inercia positiva está repercutiendo en el rendimiento y viceversa, pero advierte de que, pese a ello, «hay mucho margen de mejora todavía». No hay contexto anímico idílico para recibir al líder de la competición, pero el Badajoz lo afronta en un momento dulce tras el 1-3 ante el Sanse, precisamente el único contendiente que hasta la fecha ha sido capaz de doblegar al Córdoba, sin duda uno de los favoritos para el ascenso directo. «Es un equipo muy peligroso, junto al Deportivo, la mejor plantilla de la categoría, muy bien confeccionada. Juegan once pero luego salen cinco que son iguales e, incluso, alguno hasta mejor», resalta el preparador andaluz.

Badajoz-Córdoba CD Badajoz Kike Royo, José Mas, Borja García, Mariano, Edu Sánchez o Valcarce, Raúl Palma, Javi Ros, Adilson, Alfaro, Zelu y David Soto.

Córdoba: Carlos Marín, Carlos Puga, Jorge Moreno, Gudelj, Calderón, Diarra, Javi Flores, Carracedo, De las Cuevas, Simo y Willy Ledesma.

Árbitro: Pérez Hernández (comité madrileño).

Incidencias: Cívitas Nuevo Vivero, 18.00.

En cuanto a las cualidades del conjunto califa, no solo se centra en la pólvora que atesora como el máximo realizador del grupo 1, también destaca «la creatividad por medio, con tres futbolistas importantes técnicamente, por banda son potentes; es un equipo con muchos jugadores contrastados».

Los de Germán Crespo tratan bien el balón, cuentan con hombres que se manejan con destreza controlando el tempo del choque y conservando la posesión del esférico, pero también brillan por su verticalidad: «No les puedes dejar pensar y correr, porque hemos visto que de los 26 goles que llevan, 14 son en transiciones». Con todas estas premisas no es casualidad que comanden la tabla con 29 puntos, merced a nueve triunfos, dos empates y un solo tropiezo, sin que nadie supere sus números en ataque y en defensa. El técnico del Badajoz no escatima ni un ápice a la hora de ensalzar al rival, pero su discurso vira hacia un tono ambicioso y de confianza plena en las posibilidades de su grupo. «Estamos para competir contra cualquiera, para afrontar el duelo y poder ganarlo, vamos a ir con toda la ilusión y las ganas».

Salmerón cuenta con todos sus efectivos para afrontar el choque, incluido Matías Pérez Acuña, que se perdió el partido de la pasada semana por unas molestias. Valcarce progresa en su puesta a punto y una de las principales incógnitas será si mantiene en el carril zurdo al canterano Edu Sánchez, que ha cuajado muy buenas actuaciones, o si el lateral gallego regresa a la titularidad. Por su parte, el Córdoba cuenta con las bajas de José Ruiz, Ramón Bueno, Ekaitz y Manolillo.

Estado del césped

En cuanto al estado del césped del Cívitas Nuevo Vivero tras los trabajos de mejora, Salmerón se mostró preocupado por una situación en la que la falta de instalaciones les obliga a pisar el verde del feudo blanquinegro más de lo deseado tras la resiembra tan reciente. «Podemos entrenar dos días aquí, pero tampoco es bueno porque el campo lo machacas. No tenemos otra. Ojalá aguante y el invierno sea bueno y no lo dañe mucho. Hemos entrenado en césped artificial y en Campomayor. Es un problema del club y de la ciudad y ojalá se vaya resolviendo. Es algo que atañe a no poder realizar todo lo que queremos y al nivel de exigencia en los entrenamientos».