El Badajoz retoma su candidatura al playoff

El Badajoz aún saborea la noche mágica vivida el sábado tras su gran victoria ante el Deportivo. El equipo blanquinegro realizó el mejor partido y más completo de la temporada. Logró uno de esos triunfos que el vestuario tanto necesitaba y la afición se merecía. Y eso se transformó en una simbiosis perfecta en todo el estadio. El éxtasis absoluto en el Nuevo Vivero. «Lo ves en los futbolistas, ganando 3-0 aún quería más y esa sintonía con la afición, se ha vivido una armonía maravillosa», apuntaba Isaac Jové para seguidamente precisar que toda esa mística para conectar con la grada parte de un trabajo descomunal de los jugadores. «Todo viene precedido por el esfuerzo que han hecho ellos y lo que han conseguido en el campo», remarcaba.

El Badajoz ha conseguido enlazar por primera vez en la temporada dos victorias consecutivas y prolonga su buena racha a seis jornadas sin perder, cinco desde la llegada del técnico afincado en Cartagena. El playoff está a cinco puntos. «Encadenar dos victorias consecutivas era muy importante para nosotros y conseguirla de esta forma y ante un rival de la altura del Depor nos refuerza», señaló tras imponerse con solvencia al segundo clasificado. En ese sentido, felicitó a su equipo por un partido de diez a nivel colectivo. «Los futbolistas han hecho un gran partido, se lo merecen por el compromiso, implicación, profesionalidad y las ganas de conseguir cosas, es fruto de su trabajo».

El Badajoz sale reforzado en sus aspiraciones por la forma de pasar por encima del Deportivo, aunque Jové sigue sin perder la perspectiva de la permanencia. «Ahora los puntos valen muchísimo más, se va recortando todo, hay muchos enfrentamientos directos, puedes escalar y hemos cogido distancia con la zona de descenso». De ahí que no se obsesione con pensar en el playoff, aunque no descarta nada. «A nosotros nos interesa que el equipo se vea reforzado, ir pasito a pasito y pensar en el próximo partido, no más allá. La victoria era importante a nivel anímico y de clasificación».

Jové ha logrado revertir el sentir de una afición que le acogió a su llegada con indiferencia. «Desde el principio dije que entendía todo lo que cuestionaban porque era normal por la situación. Mi intención era cambiar esos pensamientos con trabajo y resultados», señalaba. En ese aspecto, el clima de tensión con los nuevos gestores también se ha rebajado. La afición sigue volcada con el equipo centrando todos sus apoyos en el plano deportivo. Este fin de semana Luis Oliver se ha reunido con Daniel Tafur para ofrecerle entrar en el club, aunque sin nada nuevo y todo sigue en el mismo punto muerto a expensas de la firma de Joaquín Parra para que formalice la venta.