El Badajoz se resiste para sumar un punto en el primer partido bajo el mando de Isaac Jové

El Badajoz sumó su séptimo empate a domicilio de la temporada en El Sardinero, donde acumulaba cuatro derrotas en otras tantas visitas, en un encuentro ... con muy pocas ocasiones por parte de ambos equipos y en el que el conjunto pacense ofreció una muy buena imagen en defensa y minimizó el potencial ofensivo del Racing de Santander, que evidenció su falta de ritmo competitivo tras dos semanas de parón. Una vez más, lo noticiable se produjo tras el pitido inicial, cuando jugadores y cuerpo técnico del bloque pacense protestaron por la delicada situación institucional que atraviesa el club, arrodillándose sobre el césped con las manos cruzadas detrás de la espalda. Esta reivindicación estuvo respaldada por el apoyo de la afición racinguista.

Pese a que no pudo sentarse en el banquillo de El Sardinero porque su ficha todavía no estaba tramitada –el encargado de transmitir las órdenes desde la banda fue el cántabro Javi Melchor, entrenador de porteros– el nuevo técnico del Badajoz, Isaac Jové optó por dar continuidad al esquema que venía utilizando Óscar Cano en los últimos compromisos, aunque sorprendió con la decisión de no alinear a Concha y su lugar en la posición de mediapunta lo ocupó Aquino, otro ex del Racing y que fue ovacionado por la afición cuando se retiró en el minuto 82. El murciano regresó a la titularidad por primera vez desde el encuentro de infausto recuerdo ante el Amorebieta de la final del play-off de ascenso a LaLiga SmartBank la pasada temporada. Gorka Pérez volvió al eje de la zaga tras no entrar en la convocatoria frente al Racing de Ferrol de la semana pasada, por lo que Miguel Núñez adelantó su posición y ocupó el doble pivote junto a Isi.

El mediocentro madrileño, que sufrió un fuerte golpe en el tobillo derecho y tuvo que retirarse en el tramo final, fue uno de los jugadores que más criterio tuvo a la hora de distribuir el balón, y tanto él como Aquino fueron los principales catalizadores de juego en la faceta ofensiva. Pero el Badajoz no se prodigó excesivamente en ataque y en los primeros minutos se centró principalmente en replegarse en defensa y otorgarle la posesión del balón a la escuadra santanderina, que a lo largo de la temporada ha evidenciado muchos problemas a la hora de generar juego. Aún así, se sintió muy cómodo y comenzó a llegar con mucho peligro por ambas bandas, no obstante, Arturo lo probó en el minuto tres con un disparo cruzado dentro del área que Gonzalo despejó a córner con una buena estirada.

Un centro raso al punto de penalti de una de las incorporaciones defensivas del Racing desembocó también en la ocasión más peligrosa de su equipo en la primera mitad, pero el remate de Manu Justo, muy flojo, lo consiguió despejar el guardameta hispano-argentino sin excesivos problemas. Poco antes, Dani Fernández evitó que Mantilla consiguiese rematar en el segundo palo una falta lateral botada por Pablo Torre.

El plan de partido del Badajoz pareció funcionar a la perfección a medida que avanzaba el crono, ya que el equipo cántabro tenía cada vez más dificultades para acechar el área y el conjunto pacense se encontraba cada vez más cómodo. Transcurrida la media hora de juego se produjo su primera ocasión, en un centro que Aquino consiguió enviar al segundo palo tras disputar con un defensa y que Jesús Clemente no acertó a rematar en el área pequeña.

El paso por vestuarios pareció sentarle mucho mejor a los hombres de Isaac Jové, que optó por darle más colmillo al ataque situando a Aquino junto a Gorka Santamaría. El murciano dispuso de la primera opción de anotar de la segunda mitad: un remate de cabeza en el punto de penalti a centro de Josema que acabó en las manos de Parera sin excesivas complicaciones. Pero la aproximación más clara sucedió en el minuto 64, cuando Adilson probó suerte con un disparo cruzado que Parera no pudo detener y cuyo rechace cayó en los pies de Gorka Santamaría. El delantero bilbaíno no consiguió controlar el balón y uno de los defensores acabó despejando el peligro.

Esta ocasión fue la última del envite, ya que en los minutos finales el Badajoz pareció dar por bueno el punto y concentró sus esfuerzos en defender, bajar el ritmo del choque y evitar que el Racing consiguiese llegar a la portería defendida por Gonzalo. No obstante, prácticamente todos los cambios del técnico barcelonés fueron en esa línea y tan solo Concha, que disputó los últimos 20 minutos, intentó, sin éxito, producir algo en ataque.

Isaac Jové: «Los futbolistas en el vestuario tenían tanta ambición que incluso el punto les sabía a poco» Tras su primer encuentro como técnico del Badajoz, Isaac Jové, que no pudo sentarse en el banquillo, mostró su satisfacción por la imagen ofrecida por su equipo ante un rival como el Racing de Santander. «Es un resultado muy importante en un campo muy difícil para conseguir puntos. El equipo ha hecho un gran trabajo, el partido ha estado muy parejo y el punto es bueno», declaró. En ese sentido, el técnico barcelonés no tuvo reparos en asegurar que tanto él como sus jugadores creyeron merecerse algo más: «Los futbolistas en el vestuario tenían tanta ambición que incluso el punto les sabía a poco», aseveró, antes de elogiar el «carácter» de sus jugadores, algo que ha tratado de «inyectar» al equipo desde su llegada. En esa línea justificó también la ausencia de Concha admitiendo que se guía «por sensaciones» y que ha trabajado para percibir el estado anímico de sus futbolistas: «La decisión ha sido así, es un jugador tremendo, con mucha calidad y va a jugar muchísimo». Respecto a la protesta de sus jugadores antes del inicio del encuentro, aseguró que no solo era plenamente consciente de ella, sino que también la secunda. «Me lo comunicaron los capitanes y continuamos en esa línea. Con la situación que hay, los futbolistas son los protagonistas de esto y los que están sufriendo más que nadie y ellos han querido reivindicarse así. Obviamente estoy con ellos», sentenció.