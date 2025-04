El Badajoz no remata la faena

J. P. BADAJOZ. Martes, 16 de noviembre 2021, 08:31 Comenta Compartir

Probablemente sea el equipo que mejor fútbol pueda proponer de la categoría. Pocos lo podrían discutir. Pero esa puesta en escena se viene abajo en las segundas partes. Al Badajoz le viene pasando en los últimos partidos. Repasando las últimas cinco jornadas, los blanquinegros acabaron cediendo el control a Racing, Sanse, Zamora, Extremadura y UD Logroñés y salvo en el derbi ante los almendralejenses, que ganó con dos goles en el cuarto de hora final, le supuso perder puntos. Partidos que pudo haber dejado sentenciados en la primera mitad y que al final le cuesta irse de vacío como ocurrió frente a los santanderinos y riojanos, ambos además en el Nuevo Vivero.

Y es que el Badajoz no termina de dar la puntilla a sus rivales en los momentos que los tiene maniatados por buen juego y ocasiones. «Ya no sé qué creer. No es normal que el equipo genere tanto y llegue a situaciones con un montón de alternativas para acabar tan poco. Esperemos que sea cuestión de tiempo y de seguir insistiendo», apuntaba contrariado Óscar Cano. El técnico granadino confía en su equipo y está convencido que siguiendo ese camino no tardarán en recogerse los frutos. «Insistir porque esto nos va a traer buenos dividendos de cara al futuro». Tiene margen porque a pesar de los tropiezos se mantiene a dos puntos del playoff.

Noticia Relacionada Ainhoa Plaza da la victoria al Femenino en Salamanca

El equipo pacense no remata la faena de su dominio. Las sensaciones son buenas, sobre todo en los primeros 45 minutos, aunque los resultados no acompañan del todo a refrendar ese trabajo. Pero Óscar Cano no tiene dudas de las prestaciones de los suyos. «Desde mi punto de vista y con mucha diferencia ha sido el mejor de la temporada», subrayaba tras la derrota ante la UD Logroñés. Hasta ahora ese buen fútbol no se ha plasmado en el marcador. El Badajoz cuenta con jugadores para deleitar a la grada y el Nuevo Vivero sabe reconocerlo, aunque termine sumido en la rabia y la impotencia. Óscar Cano remarcaba con una frase el nivel de juego de su equipo. «Hay veces que me apetece irme a la grada al solecito a comer cacahuetes porque juegan muy, pero que muy bien al fútbol».

Temas

CD Badajoz