El Badajoz recupera el pulso y la sonrisa

Estaba tan necesitado que el pitido final se celebró como si fuera la clasificación para un playoff. El Badajoz había entrado en parada y recuperó ... el pulso con una victoria balsámica. Ahora se encuentra en reanimación bajo la supervisión del especialista Salmerón. El técnico almeriense tiene tarea por delante, aunque su paciente ha reaccionado bien a su primera receta. «Había que ganar», remarcaba casi sin voz nada más finalizar el partido. Una afonía que reflejaba la gran tensión vivida en su estreno en el banquillo blanquinegro.

Se logró ese primer objetivo que era de vital importancia. Ahora la gran preocupación del técnico almeriense pasa por el estado físico de un equipo lastrado por las lesiones. «Prefiero que el jugador dé el máximo 60 o 70 minutos, lo que pueda llegar y luego meter gente de refresco», apuntaba Salmerón, quien en ese aspecto desvelaba que Alfaro no entrenó el sábado por unas molestias en un tobillo. El problema es que con la cantidad de bajas no cuenta con un fondo de armario para los cambios. El calor, el cansancio, la falta de ritmo de partidos, jugadores tocados, la presión por la victoria... todo ese cóctel condicionó que al equipo le faltara oxígeno en los últimos minutos. Pero ese soplo de aire fresco se lo dio la grada. «La entrada ha sido buenísima. En estos momentos tenemos una serie de deficiencias y necesitamos el apoyo de todos. La afición ha estado sensacional», agradecía.

El Nuevo Vivero respiró aliviado tras un final interminable y angustioso. «A partir del 70 hemos sufrido mucho porque los jugadores no llegaban y no había cambios para refrescar. No he podido hacer más de lo que necesitaba el partido». En ese sentido, reconocía el esfuerzo de sus futbolistas. «Tengo que dar la enhorabuena a los jugadores porque han dado su límite».

Salmerón introdujo un nuevo dibujo con Mancuso de pivote y Chendri de enlace arriba entre Ferrón y la sala de máquinas. «Ojalá me diera para más cosas», se lamentó sobre las limitaciones para poder alternar con otras variantes tácticas. El equipo no mostró una gran mejoría en el juego, pero sí se pudieron apreciar detalles como una buena colocación en el campo, tener las líneas más juntas y sin ahorrar esfuerzos. «Me habría gustado salir más con el balón. Pero estaba la presión del resultado y por ganar el partido. Tenemos que mejorar las transiciones y ejercer mayor presión. Hemos generado mucho peligro y a nivel defensivo hemos estado más fuertes, no nos han creado grandes ocasiones», dijo medio satisfecho.