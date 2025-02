El Badajoz, con todo para recibir al Castilla

El Badajoz va con todo para recibir al Real Madrid Castilla. Decía David Tenorio en la previa de Talavera que necesitaba de todos sus soldados y para este Domingo de Resurrección tendrá a todo su ejército disponible. Por primera vez desde el tramo de las ... jornadas 12, 13 y 14 está toda la plantilla en condiciones para formar parte de la convocatoria.

El equipo aprieta los dientes en una nueva semana de trabajo con el objetivo de sumar los tres puntos ante un rival que está a dos del ascenso directo. Tras su victoria frente al Sanse, el filial blanco de Raúl González tiene a su alcance el liderato.

El equipo pacense regresaba este miércoles a los entrenamientos tras el descanso del martes y salvo algunos jugadores que presentaban las habituales molestias y sobrecargas post-partidos, no hay sancionados ni lesionados. El técnico blanquinegro recupera a Zelu y José Mas una vez cumplidas el pasado domingo sus respectivas sanciones de un encuentro por acumulación de amonestaciones. La reaparición de Edu Sánchez hace dos jornadas despejaba una enfermería que rara ha sido la semana que no tuviera algún inquilino. Jannick Buyla también regresó de la concentración con Guinea Ecuatorial y en Talavera dispuso de sus primeros minutos con el nuevo entrenador. De esta manera, Tenorio tendrá a todos sus jugadores alineables para elegir un once que no ha podido repetir en sus dos primeros compromisos como entrenador del Badajoz.

Tampoco lo hizo Salmerón en sus 22 partidos que ha dirigido al equipo pacense. El expreparador blanquinegro dejó el banquillo blanquinegro con tantas formaciones diferentes como encuentros disputados. Bien por sanción o por lesión, y después con las salidas y refuerzos en el mercado de invierno, siempre variaba algún puesto. Una circunstancia que resulta difícil teniendo en cuenta la confección de una plantilla corta con solo 19 fichas a la que se han ido sumando las constantes bajas sufridas cada semana.

Y es que esta temporada ha sido un continuo sobresalto en cuanto a las bajas. Las convocatorias han estado marcadas por los partes médicos y federativos. El curso comenzó con el fichaje sobre la campana de Javi Ros que no pudo viajar a León para el estreno liguero y en la tercera jornada se lesionó Francis Ferrón para tres partidos. En la quinta coincidía en la enfermería con Valcarce, Raúl Palma, Ferrón, Alfaro y David Soto, además del sancionado Mancuso, lo que obligó a Isaac Jové a improvisar una convocatoria de solo 17 efectivos, tres de ellos del juvenil para la cita precisamente de Valdebebas. En ese partido se caía Borja García, que fue expulsado por roja directa en la que era su primera aparición como jugador del Badajoz. A partir de ahí la presencia de canteranos en las convocatorias ha sido habitual y coincidía con la irrupción en el primer equipo de Edu Sánchez con solo 17 años. Salmerón se encontró a su llegada con la enfermería llena. La recuperación de algunos efectivos se alternaban con nuevas bajas como la de Calderón, la recaída de Valcarce o la expulsión de Pérez Acuña. En las últimas jornadas del año ya no contaban Chendri o Valcarce hasta que con la apertura del mercado invernal terminaron saliendo del Nuevo Vivero junto a Javi Ros y Burlamaqui. En su lugar llegaron los refuerzos de Jannick Buyla, Gorka Santamaría, Juanmi García y Josete Malagón. Novedades que se incorporaron al once a la primera oportunidad y cambiaban la cara al equipo inicial. Los canteranos fueron desapareciendo poco a poco de las convocatorias hasta no entrar ninguno en algunas jornadas por primera vez como la 23, 25 y 28. Después las lesiones de última instancia de Borja García, Edu Sánchez y Josete y las sanciones escalonadas de Pérez Acuña, Mariano Gómez, Pérez Acuña, Alfaro, Cordero, Juanmi, Gorka Santamaría, Zelu y Mas han impedido dar continuidad a un once tipo.