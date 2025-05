El Badajoz quiere esquivar el carbón del descenso antes de las Navidades

Ni siquiera se ha alcanzado el ecuador de la competición, pero el parón navideño suele ser un 'impasse' clave cada temporada. No es lo mismo ... irse de vacaciones en una posición cómoda y retomar el curso desde esa relativa tranquilidad, a llenar las maletas de inquietudes e incertidumbres inmersos en la zona caliente de la tabla. Y según el técnico del Badajoz, José María Salmerón, esa es una de las prioridades llegados a este tramo, ganar y asomar la cabeza para liberar mentes en estas tres semanas de pausa que aguardan a partir del duelo que se disputa este domingo (12.00 horas) en el Cívitas Nuevo Vivero ante el Linares. «Es el objetivo que nos marcamos, estar fuera del descenso, sería una buena puntuación terminar con 21, acercándonos más a los puestos de arriba y alejándonos de los de abajo en función de unos resultados. Estamos concienciados de irnos con esa victoria», argumentaba en la rueda de prensa de este viernes el técnico blanquinegro. Los extremeños inician la jornada dos puntos por encima de la zona peligrosa, que marca el San Fernando como último equipo inmerso en ella.

Los pacenses precisan el efecto balsámico que puede proporcionarle ese último duelo del año tras lo sucedido la pasada jornada en el estadio Romano. «Nos dolió mucho la derrota porque creemos que, sobre todo en la primera parte, hicimos méritos para hacer las cosas mejor. Estamos intentando ser más constantes y regulares y mantener mucho más ese nivel durante el mayor tiempo posible».

Además, considera que tienen una cuenta pendiente con la afición, especialmente con la desplazada a tierras emeritenses para apoyar a los suyos. «Nos fuimos dolidos por el sentimiento de no haberles podido dar a los que estuvieron esa victoria, en un día difícil con lluvia y viento». Sobre el derbi, se mostró aún contrariado con la jugada más debatida durante la semana, la del tanto de Alfaro tras la incursión de Adilson por la banda, anulada al interpretar el colegiado del choque que el esférico había salido. «Es un gol muy claro que no se pita. En la primera parte fuimos mejores, teníamos que habernos ido al descanso con 0-1, pero incomprensiblemente nos lo anularon». Y aprovechó la ocasión para deslizar una crítica al colectivo arbitral por varias situaciones conflictivas que, según Salmerón, han perjudicado a los intereses del Badajoz. «Tenemos varias circunstancias de este tipo en distintos partidos y no han estado muy finos a nuestro favor. Yo espero que a lo largo del año esto se regule y que lo que nos han quitado aparezca en otro momento y que sean más justos en esas circunstancias».

En cuanto al balance del exigente periplo de tres choques en apenas una semana, considera que su equipo debería haber sumado más de cuatro puntos de los nueve en juego. «En líneas generales podíamos haber tenido mayor botín con algún punto más. Pero estamos siendo mucho más fuertes cada semana y eso es lo importante, porque el resultado depende de muchas circunstancias».

Badajoz-Linares CD Badajoz: Kike Royo, Edu Sánchez, Mariano, Borja García, Cordero, Carlos Calderón, Raúl Palma, Mancuso, Jesús Alfaro, Adilson y David Soto.

Linares: Ernestas Juskevicius, Edu Viaña, Caro, Lolo González, Candelas, Fran Callejón, Rodri, Álex Sancris, Fermín, Abeledo y Samu Corral .

Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio (comité madrileño).

Estadio y hora: Cívitas Nuevo Vivero, 12.00.

Delante tendrán a un Linares que se destapó como la revelación del campeonato con un inicio fulgurante que le permitió liderar la tabla en algunos momentos, aunque en la última secuencia de encuentros ha perdido algo de fuelle, acumulando cinco compromisos sin ganar. «Tuvo un comienzo fuerte que le ha hecho estar arriba y tener confianza y tranquilidad. Hace las cosas muy bien, es fuerte en todas las fases del juego, se maneja en las transiciones, cuando tiene el balón y cuando está en defensa; es fiable y muy peligroso». Las tres derrotas que acumula recientemente han sido ante tres de los gallitos, Castilla, Racing de Ferrol y Córdoba, mientras que los empates los han cosechado frente a conjuntos de la zona baja, San Fernando y Ceuta, colista ante el que sufrieron y se vieron obligados a igualar dos veces para sumar (2-2).

En cuanto al capítulo de bajas, el técnico almeriense solo se refirió a la lesión de Luis Valcarce, que no termina de recuperarse de sus problemas derivados de un esguince de rodilla. Sin embargo, es posible que haya alguna ausencia más en la convocatoria, puesto que todo apunta a que varios futbolistas abandonarán la disciplina pacense en breve y podrían no participar en este mismo encuentro. Respecto a los movimientos que se pueden dar en la plantilla en las próximas semanas con la apertura del mercado invernal, Salmerón quiso zanjar el tema con rotundidad. «Lo que nos concierne ahora es terminar bien y es lo que tenemos todos en la cabeza, ganar e irnos de vacaciones y cuando volvamos será un mes en el que manejaremos esas situaciones».

El preparador andaluz sostiene que pese a las abundantes lluvias caídas en los últimos días, el césped está en buenas condiciones y no influirá en el desempeño del juego. «El campo es verdad que por alguna razón no está al cien por cien, pero no va a ser un problema para ver un buen espectáculo. Nos hemos trasladado a césped artificial porque durante la semana sí estaba en mal estado, pero tiene buen color y cuando se corte estará en buenas condiciones».