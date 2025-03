El Badajoz pone la cuota extremeña con Carlos Cordero y gol con Álvaro Sánchez

Pantalón blanco o negro. El debate está servido entre la afición y el Badajoz aprovecha las presentaciones para ir probando el resultado con los jugadores ... como modelos. Carlos Cordero lució el blanco y medias negras y Álvaro Sánchez el negro y medias blancas. Ambos futbolistas tuvieron su puesta de largo como nuevos jugadores del Badajoz. Tanto con el defensa como con el delantero el club pacense hace su apuesta particular por la tierra en el caso de Carlos Cordero y también para brindar la oportunidad a Álvaro Sánchez de reivindicarse en Primera RFEF.

Carlos Cordero es por el momento el único extremeño de la primera plantilla y por lo que representa de cuota regionalista no pudo tener mejor maestro de ceremonias que Guzmán Casaseca. «Me siento orgulloso de que el Badajoz me haya dado esta oportunidad, tenía ganas de venir aquí. Estoy encantado de estar en Badajoz, cerca de casa», señaló el central nacido en Almendralejo. Por su parte, Álvaro Sánchez es el único fichaje que llega desde una categoría inferior, aunque el segoviano tiene bastante recorrido en la antigua Segunda B, en una clara confianza del club en su potencial. «Quiero agradecer al Badajoz la apuesta que ha hecho por traerme, con ganas de demostrar en el campo la confianza», expuso.

El Badajoz le ha vuelto a abrir las puertas de la tercera división nacional. «El Badajoz es una gran oportunidad para cualquier jugador porque estás en un club grande», remarcó. El delantero segoviano procede del Móstoles donde fue el máximo goleador la pasada campaña con 16 goles. «El año pasado me planteé como objetivo estar en esta categoría», añadía.

Carlos Cordero es un central que se formó en el fútbol base de Almendralejo y tras salir como juvenil para pasar por varios clubes, entre los que llegó a dar el salto al fútbol profesional en el Sporting de Gijón, le llegó la oportunidad de jugar en el principal equipo de su ciudad. Aunque su etapa en el Extremadura apenas duró un mes entre su presentación en julio y su salida en agosto antes de comenzar la liga debido a la delicada situación del club azulgrana. «Fue un fichaje extraño. Tenía ganas de volver a casa después de mi lesión, pero el club estaba con problemas y decidí salir», cuenta. Sobre su lesión del ligamento cruzado, que le tuvo casi una temporada entera en blanco en el Marbella, señaló que ya está más que olvidada. «Pasas un año complicado con la recuperación, pero después de Marbella me incorporé al Zamora y he jugado sin problemas».

En el Badajoz, Carlos Cordero ya se siente plenamente integrado. «Desde el primer día he tenido una gran acogida tanto por el cuerpo técnico como por mis compañeros». El zaguero almendralejense receta los ingredientes de estos primeros dias. «Intensidad, trabajo en grupo y mucha competitividad». Sobre su papel en el equipo, Carlos Cordero apuntó que por su versatilidad puede ofrecer varias alternativas y está a disposición de las necesidades de Isaac Jové. «Vengo de central o lateral izquierdo, dependerá de lo que decida el míster». En cuanto a este primer contacto con el técnico catalán resaltó el buen ambiente en los entrenamientos. «El míster tiene un trato cercano con todos».

Carlos Cordero también destacó las atenciones a nivel institucional y la implicación de la afición blanquinegra. «Es un club cercano con los jugadores. Se ha formado una gran familia y tiene mucho que ver su gran masa social y cómo empuja». En ese sentido, Álvaro Sánchez incidió en esa recarga de emociones en la que los jugadores tienen que corresponder al apoyo y el deber de enganchar a la grada. «La afición está con el club y con ganas de tener un año estable. La plantilla tenemos que ayudar y tirar de ellos».

CLUB CERCANO «Se ha formado una gran familia y tiene mucho que ver su gran masa social y cómo empuja» CARLOS CORDERO Central del Badajoz

El delantero segoviano considera que se ha configurado un grupo con mucha ambición y con ganas de ilusionar al Nuevo Vivero. «Veo al vestuario y cuerpo técnico con mucha hambre». Álvaro Sánchez ofrece a la afición trabajo y el máximo de goles que pueda. «Mi caso es fácil. A los delanteros se les pide goles y es lo que vengo a aportar». Aunque no se atreve a aventurarse con una cifra. «Es difícil», precisaba para continuar con que dará todo lo que tiene. «Tengo claro lo que tengo que hacer. Me han fichado para meter goles». En esa faceta tendrá como compañero y competencia a Francis Ferrón, un ídolo para el Nuevo Vivero en su regreso después de tres temporadas. «Sé que Francis estuvo aquí y es muy querido por la afición», asume. Aunque cree que pueden ser compatible como pareja de ataque. «Es una competencia sana, si jugamos juntos mejor y si no, pues aprender el uno del otro».

Álvaro Sánchez también conoce el estadio pacense, aunque como rival. «Jugué con el Talavera el año del parón y me gustó mucho el campo». Por eso, cuenta los días para que el balón comience a rodar. «Estamos con ganas de empezar a competir y jugar amistosos». A pesar de los pocos días de preparación, ya se ha estrenado como goleador. «Fue el primer test de pretemporada y llegó muy pronto, no jugamos ni medio tiempo. Tuve la suerte de marcar el gol, pero lo importante era coger ritmo y que no hubo lesiones». Álvaro Sánchez se define como un delantero de área. «Me gusta jugar al primer toque y tengo buen juego de espaldas».

Y aunque no se pone objetivos, el punta segoviano no duda en llevar al equipo blanquinegro a las cotas más altas posibles. «El Badajoz es un club grande que tiene que estar arriba».