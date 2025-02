El Badajoz pierde a su brújula para el viaje más largo

Miguel Núñez será una baja sensible en el duelo que el Badajoz juega este sábado ante el Tudelano.

Si ha existido cuórum en los tres últimos inquilinos del banquillo del Badajoz, Fernando Estévez, Óscar Cano y ahora Isaac Jové, es en reconocer el valor diferencial de Miguel Núñez. Por su humildad, liderazgo, capacidad de trabajo, entrega y abnegación sin escatimar ni un ápice, exprimiendo hasta la última gota, ya sea saliendo como titular o partiendo desde la suplencia. «No lo pongo, lo introduzco para defender las últimas tres jugadas y cuando miro para él lo veo con una mirada de ilusión, sufriendo y diciéndome «¿qué quieres que haga, míster?». Era la secuencia que Cano relataba en octubre tras el duelo frente al Racing de Ferrol en la que disputó los últimos segundos del encuentro.

Experimentado, con las ganas de un juvenil y el poso de un veterano consagrado con mil batallas en sus botas, es un jugador de club, con el colectivo como obsesión y lo individual supeditado al beneficio global; un espejo para los jóvenes y tácticamente un prodigio. Siempre en el lugar indicado, con anticipación, temple y orden. Hoy el conjunto blanquinegro afronta el duelo ante el Tudelano (17.00 horas, retransmitido por Footters) sin su capitán y brújula, el futbolista más regular. «Baja importante, muy sensible porque es el equilibrio del equipo en este momento», se lamentaba el preparador de la escuadra pacense en la rueda de prensa ofrecida el pasado jueves.

El centrocampista de Siruela cumple el ciclo de amonestaciones y dejará huérfana una parcela que esta temporada carece de piezas en caso de posibles ausencias. Con la salida de Barri, lo que menos trastocaría el esquema del técnico catalán sería colocar a Joan Truyols. También tienen opciones de entrar Adri Cuevas y Otegui. «Los jugadores deben estar capacitados para saber qué función tienen que desempeñar y qué se le pide, hay que tener esa versatilidad de saber manejar esos momentos», recalcaba sobre las posibilidades con las que cuenta para poder hacer frente a la vacante que deja libre el extremeño. Jové explicó que varios jugadores habían sufrido problemas físicos durante la semana, pero que no tendrían problemas para llegar a tiempo. Al margen de eso, la principal duda reside en si David Concha, que volvió a no salir de inicio la pasada jornada, es uno de los once elegidos.

El Badajoz se mide a un colista algo superado por el nivel de una exigente Primera RFEF, con la falta de gol como principal hándicap. No en vano, lleva más derrotas en su casillero (17) que goles a favor (16), unas cifras que son incompatibles con la permanencia, que tienen ahora mismo a diez puntos, un abismo. Pese a ello, Isaac Jové insistió en la dificultad del envite y no se anduvo con rodeos para definirlo como «el partido más incómodo que nos queda». La expedición puso rumbo a Tudela, el viaje más largo de esta campaña, en la mañana de este viernes tras completar la última sesión de entrenamientos.

Los navarros están prácticamente desahuciados. Llegan con poco que perder y con el precedente cercano del triunfo ante el Dux y una derrota engañosa frente a una Cultural que sudó sangre para conseguir los tres puntos. «Tengo muy claro que será un partido complejo, con un rival que compite hasta el final. Ellos van a pelear, no están descendidos matemáticamente y juegan en su casa, no nos van a regalar nada y será de cuchillo entre los dientes».

Tudelano-CD Badajoz Tudelano: Pellegrino, Iribarren, Pela, Cavafe, David Luna, Alex Gualda, G. Faber, A. Aranzabe, Laerte, Agus Alonso y Compaoré.

CD Badajoz: Gonzalo Crettaz, Dani Fernánez, Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego, Truyols, Isi Gómez, Clemente, Dani Aquino, Zelu y Gorka Santamaría.

Árbitro: Armando Ramo Andrés (comité aragonés).

Estadio y hora: Ciudad de Tudela, 17.00 (Footters).

Resaltó además la influencia de factores como el estado del terreno de juego y la influencia del viento: «Es un encuentro que precisa mucha concentración, porque habrá mucha segunda jugada, tenemos que estar metidos, sin despistes». Su homólogo, Carlos Pérez Salvachúa resalta que su oponente en el Ciudad de Tudela este sábado posee argumentos «para estar arriba, disputar el playoff y subir». Además, recordó el precedente de la primera vuelta, en el que los blanquinegros sufrieron para doblegar al farolillo rojo: «Nos dolió mucho perder en la ida, porque se nos fue en los últimos minutos».

Al Badajoz, por su parte, no le vale otro resultado que no sea la victoria, especialmente tras el tropiezo en casa con el Zamora. Tiene los puestos que dan derecho a pelear por el ascenso a Segunda División a cinco puntos, aunque al Rayo Majadahonda, que es el que marca la línea de la zona de privilegio, le queda un compromiso aplazado ante el Racing de Ferrol.