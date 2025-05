El Badajoz muestra fragilidad defensiva

J. P. BADAJOZ. Jueves, 25 de noviembre 2021, 08:38 Comenta Compartir

Lo que empezó siendo su fuerte se está convirtiendo en su debilidad. El Badajoz ha recibido en las tres últimas jornadas 5 goles, uno menos que los 6 encajados en las diez primeras. Zamora, UD Logroñés y Unionistas han sido capaces de sortear esa seguridad defensiva blanquinegra que siempre ha exhibido. Y el resultado se traduce en dos puntos de nueve posibles. La defensa es su fuerte, pero en las últimas citas se ha mostrado más vulnerable.

El conjunto de Óscar Cano arrancó la temporada siendo un muro infranqueable. Talavera, Celta B y DUX no consiguieron batir la meta blanquinegra. El Badajoz blindó su puerta en un inicio de curso casi perfecto. Pero el Deportivo se encargó de derribar esa cámara acorazada en media hora con un tanto de Quiles. Hasta ese gol, el cuadro pacense había mantenido su portería a cero. Y eso es sinónimo de seguir sumando. El Badajoz era entonces de los menos goleados del fútbol español. Después le siguieron cuatro goles en dos partidos, uno en Irún y tres ante la Cultural Leonesa. «Cuando todo el mundo nos alababa porque no concedíamos ocasiones yo sí que percibía que los equipos contrarios nos han podido haber hecho gol. Somos buenos en defensa pero no somos extraordinarios», precisaba Óscar Cano después del 3-3 ante los leoneses en el Nuevo Vivero.

De las cuatro jornadas siguientes entre Ferrol y Extremadura solo el Racing de Santander pudo perforar la meta pacense. Ni gallegos ni el Sanse ni los azulgranas. Pero desde el derbi los blanquinegros han vuelto a mostrar su fragilidad defensiva con cinco tantos en los tres últimos partidos. El Zamora puso fin a esos dos encuentros sin recoger un balón de la red de los pacenses desde el punto de penalti. Después, riojanos y salmantinos también lo harían por partida doble.

Aun así, el Badajoz es el cuarto menos goleado del grupo con 11 tantos. Lo que refleja su solidez defensiva a pesar de sus desajustes en algunos encuentros. Por eso, tampoco preocupa en exceso en el vestuario blanquinegro. «Somos de nuestro grupo el que menos expectativas de gol permite al rival», puntualizaba hace un mes el técnico granadino.