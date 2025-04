Badajoz y Mérida debutarán a domicilio el domingo 28 de agosto a las 19.30 horas

Manuel García Badajoz Viernes, 12 de agosto 2022, 18:36 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

Se han hecho de rogar, pero por fin la Federación Española de Fútbol ha hecho públicos los horarios de las dos primeras jornadas del campeonato liguero en Primera RFEF, categoría en la que competirán en la campaña 2022/23 el Badajoz y el Mérida, flamante recién ascendido.

El 22 de julio se dio a conocer el calendario oficial de la competición y desde entonces los clubes estaban a la espera de conocer los detalles concretos al menos de la primera jornada. Se sabía que el Badajoz abría fuego visitando el Reino de León, feudo de la Cultural y Deportiva Leonesa el fin de semana del 27-28 de este mes, y será finalmente el domingo cuando eche a rodar el balón por primera vez este curso para los blanquinegros, a partir de las 19.30 horas. Los aficionados del conjunto pacense disfrutarán del primer encuentro en el Nuevo Vivero el sábado siguiente, el 3 de septiembre, a partir de las 21.30 horas. Será ante el San Fernando CD Isleño.

En lo que concierne al Mérida, también les tocará emprender viaje en el envite inaugural, en su caso con destino a Linares, para enfrentarse al equipo local en el campo de Linarejos, el domingo, a las 19.30 horas. Debido a las obras de acondicionamiento del terreno de juego del estadio Romano José Fouto, el club solicitó disputar lejos de su casa las dos primeras jornadas. Su petición fue atendida y la siguiente les depara un nuevo desplazamiento a los emeritenses, que se medirán, el sábado 3 de septiembre, en el Municipal de Villaviciosa, a las 21.30 horas, al Dux Internacional.

Eso siempre y cuando el conjunto madrileño salga a competir finalmente, porque a estas alturas de la pretemporada todo son incógnitas alrededor de la entidad madrileña, sin entrenador ni jugadores ante la falta de un inversor de garantías que haga frente a los gastos. Ante esta coyuntura y a menos que los acontecimientos den un giro brusco en las próximas semanas, existe la posibilidad más que factible de que no se presente a los dos primeros encuentros, lo cual conllevaría a su exclusión.

Trofeo Luis Bermejo

El Badajoz ha fijado el partido que servirá para la presentación ante su afición el plantel de la campaña 2022/23, con la disputa en el Civitas Nuevo Vivero del Trofeo Luis Bermejo. Se verá las caras con uno de los gallitos de la categoría de bronce, un Córdoba que comparte grupo 1 con el conjunto blanquinegro y que aspira a pelear por el primer puesto y, por tanto, por el ascenso directo a Segunda División. El partido, que no está incluido en el abono, se disputará a las 20.30 horas del sábado 20 de agosto y se habilitará la zona de tribuna para el acceso. Los precios de las entradas serán de 5 euros para los abonados y los niños de entre 4 y 14 años (los abonados de esas edades no pagarán entrada), 10 para los no abonados y accederán gratis los aficionados de 0 a 3 años.

Las localidades podrán retirarse en las oficinas del club desde el martes 16 de agosto en el mismo horario de venta de abonos o el día del duelo en la taquilla del estadio desde las 19.00 horas. El club pide que se asista con antelación, porque antes del comienzo del choque se procederá a la puesta de largo de los futbolistas y el cuerpo técnico.