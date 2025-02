El Badajoz da un golpe de ilusión con la vuelta de Gorka Santamaría

«Yo sabía que iba a volver a este club. Estoy enamorado de todo lo que le rodea». Con esas palabras, Gorka Santamaría hizo su ... carta de presentación en el vídeo que el Badajoz subió a sus perfiles sociales para anunciar su regreso. El delantero vasco vuelve a casa. Era un secreto a voces desde que el Deportivo anunciara su salida y solo faltaba que la administración concursal autorizase su fichaje. Y este jueves Bernardo Silva dio luz verde al club blanquinegro para firmar su incorporación, como así confirmaba el propio administrador a mediodía. El Badajoz hace así el mejor regalo posible a su afición.

«El cariño que me ha dado la gente del club y sus aficionados no se puede pagar ni con todo el oro del mundo», continúa Gorka Santamaría. El amor es incondicional y mutuo. Si el sorprendente fichaje de Lucas Pérez para regresar a su Deportivo hace creer que todavía existe cierto romanticismo en el fútbol, no es menos el de Gorka Santamaría que tenía un suculento contrato en Riazor y retorna en un Badajoz en una situación económica delicada y que conoce bien. Es santo y seña de un escudo que siente como suyo a pesar de haberse criado entre los cachorros de Lezama. Ha dejado su huella en tres temporadas en las que ha conquistado el Nuevo Vivero por su garra, carácter, compromiso, liderazgo, espíritu de sacrificio y sus goles. Sobre todo los 15 del último curso que aún resplandecen en la retina de los seguidores pacenses y tanto se echan de menos. En total, 31 dianas en sus tres cursos de blanquinegro. Gorka Santamaría solo se perdió un partido la pasada campaña (ante el DUX por sanción) para jugar 36 más el de Copa del Rey frente al Alcoyano. En su primera temporada con el Badajoz firmó 10 tantos en 24 jornadas de liga, a los que sumó los dos partidos del playoff ante el Bilbao Athletic y Barcelona B y los tres inolvidables de Copa del Rey contra Las Palmas, Éibar y Granada. Y en la 2020-21 disputó 23 encuentros y anotó 6 goles, además de las dos eliminatorias de ascenso frente al Zamora y Amorebieta y la de Copa en Navalcarnero. Tras una pretemporada prometedora, en el Deportivo apenas ha disputado 14 partidos y solo tres como titular. Ni la llegada de Óscar Cano, protector y aliado en su etapa en el Badajoz. hizo revertir su situación, que además tuvo la difícil papeleta de comunicarle que no contaban con él.

El Badajoz desborda ilusión con la llegada del hijo pródigo. Un golpe de efecto que revoluciona su apuesta en lo deportivo y social. Una maniobra estratégica a todos los niveles y que supone un cambio de rumbo del poder institucional. Gorka Santamaría se encontraba ya en la ciudad desde estas vacaciones navideñas a la espera de que la situación concursal del Badajoz permitiese su vuelta al Nuevo Vivero. Nunca se quiso ir, pero el pulso mantenido con Luis Oliver como uno de los capitanes de la pasada campaña le colocó en la puerta de salida de manera fulminante como al resto de los líderes del vestuario Miguel Núñez, Pardo y Limones. Su regreso denota que el grupo mexicano Atlantic Capital 2000 avanza en sus intenciones de hacerse con todo el control de Lanuspe SL, sociedad propietaria del 99,75 por ciento de las acciones del Badajoz, y que la familia Oliver se va haciendo a un lado.

Con la llegada del león blanquinegro, Salmerón consigue reforzar su ataque con el último pichichi blanquinegro. Un puesto clave para las aspiraciones del Badajoz en el campeonato. La vuelta de Gorka Santamaría no puede ser más oportuna con el equipo bajo mínimos castigado por las bajas y una afición cansada de tanta incertidumbre institucional. La presencia del jugador vasco en el Nuevo Vivero impulsa esa conexión del equipo con la grada.