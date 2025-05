El Badajoz, a materializar las buenas sensaciones en puntos

Manuel García Badajoz Viernes, 19 de noviembre 2021, 21:12 | Actualizado 22:01h. Comenta Compartir

Ni Badajoz ni Unionistas llegan en sus fases más pletóricas de cara al duelo que se disputa este sábado en el Municipal Reina Sofía (19.00 horas, retransmitido por Footters). Los locales no ganan desde el 10 de octubre, más de un mes en el que han cosechado cuatro empates y otras tablas que a la postre mutaron en derrota por la alineación indebida ante el Dux. Una secuencia que les ha apeado no solo del liderato, que ostentaron durante varias jornadas, sino de los puestos de playoff.

Pero la temporada es larga y la categoría muy voluble y fluctuante. «Hay gente que sin haber visto nada dice que la SD Logroñés y el Unionistas no van a estar ahí; yo no sé si acabarán entre los tres o cinco primeros, pero hasta última hora estarán en la terna que aspira a todo», explicaba el técnico blanquinegro, Óscar Cano, en su comparecencia de este viernes. Así analizaba los primeros renglones torcidos de la campaña de un conjunto charro que, no en vano, en su peor racha, no ha hincado la rodilla sobre el césped. «Es un equipo muy bien construido, con regularidades que pasan por crear mucho peligro por fuera, con gente muy habilidosa y jugadores que se incorporan desde atrás, sobre todo por el perfil izquierdo», resaltaba.

Por su parte, los visitantes afrontan el duelo tras sumar un triunfo en cinco partidos. Los extremeños necesitan revertir la tendencia de enfrentamientos directos en los que han merecido más de lo que han sumado. «Pero no podemos estar condicionados por lo que ha ocurrido, sino por lo que tenemos por delante. Si queremos cambiar las sensaciones por puntos, hay que repetir las cosas que hemos hecho bien y mejorar otras. Me centro en eso. Esperemos que todas esas ocasiones que generemos acaben en gol pronto», recalcaba.

El preparador granadino es consciente de que hay varios cocos con los que «será difícil competir. No es falta de ambición, se trata de no engañar a nadie, pero cuando hemos jugado con esos equipos que presumiblemente están por encima les hemos puesto las cosas difíciles y ninguno de los tres que nos han ganado lo han merecido». Era la lectura positiva con el foco puesto en recuperar comba respecto a una zona de privilegio que no da margen de error.

Adilson y Aquino, únicas bajas

En el capítulo de bajas únicamente quedan por reincorporarse al grupo Dani Aquino y Adilson, el resto estarán disponibles para Óscar Cano. Incluido Gorka Pérez, que ya entró en la lista de convocados del último encuentro y que podría volver a la titularidad, aunque en varias ocasiones el entrenador del Badajoz ha resaltado el gran papel de Miguel Núñez en su ausencia. Otegui podría repetir en la medular tras su solvente actuación el pasado domingo.

La principal duda reside en la portería. Todo apunta a que Gonzalo Crettaz se mantendrá bajo los palos tras haber rendido a gran nivel durante la ausencia de Limones, que ya vio desde el banquillo el duelo ante la UD Logroñés pese a estar recuperado por completo de sus problemas en el tobillo. «Limones no juega por una lesión y Gonzalo da un paso adelante, veremos en qué acaba todo esto. Llegó, presentó sus credenciales y lo está haciendo bien. Es una papeleta difícil, pero no me asusta, ojalá todas las papeletas fueran iguales».

En el Unionistas, Abdoul y Leslie se perderán el choque por molestias físicas y podrán ser de la partida Carlos de la Nava, Mandi y Marín, que arrastraban molestias pero que han conseguido llegar a tiempo para la cita.

Unionistas-Badajoz Unionistas Salva de la Cruz, Marín, Fer Román, Ramiro, José Salinas, Acosta, Mandi Sosa, Cris Montes, Pitu Doncel, Rayco, y Pablo Espina.

CD Badajoz: Gonzalo Crettaz, Dani Fernández, Pardo, Miguel Núñez o Gorka Pérez, Aitor Pascual, Barri, Isi Gómez, Otegui, Zelu, David Concha y Gorka Santamaría.

Árbitro: Fuente Martín (comité cántabro).

Estadio y hora: Municipal Reina Sofía, 19.00 (Footters).