El Badajoz se marcha de vacaciones con deberes por hacer

Llega el parón navideño y el tiempo para pasar las vacaciones en familia. Días de desconectar, regresar a sus lugares de origen y recargar pilas para el tramo final. El Badajoz empezó el lunes su periodo de descanso y regresará a los entrenamientos el martes ... 27 de diciembre. Se marcha de vacaciones con deberes pendientes. No solo en los despachos para reforzar al equipo en el mercado de enero, sino también en el trabajo que tiene por hacer Salmerón con la plantilla. «El equipo muestra otra cara y compite los partidos, pero tenemos que manejar los errores y los tiempos de otra forma distinta», apuntaba el técnico tras el mal sabor de boca del empate frente al Linares.

Lo que parece claro es que el Badajoz buscará hacer algún movimiento que necesita para mejorar su plantilla. Así lo lleva pidiendo el preparador almeriense desde su llegada al banquillo blanquinegro. «Faltan unas cualidades que en la plantilla no las hay», reconocía el pasado domingo. Sobre todo ante las salidas que se esperan de jugadores como Chendri, Pérez Acuña, Burlamaqui o Valcarce. Salmerón insistía en la necesidad de incorporar nuevos jugadores. «Estamos mirando el mercado, otra cosa es lo que podamos hacer con la economía del club». En ese sentido, el entrenador andaluz confiaba en la llegada de fichajes, aunque asumía las dificultades por la situación del club. «Trataremos de poder hacer alguna cosa. Es cierto que cuando estás más abajo tienes más problemas para poder hacerlo. Tendremos que adaptarnos a todo».

Pero también tiene tareas por hacer a la vuelta de vacaciones. El equipo volvió a decepcionar a su afición en una mala segunda parte y no sentenció la victoria ante un rival con 10. Incluso pudo ser peor, ya que Kike Royo detuvo un penalti en el descuento. «Hemos tenido momentos donde la desconfianza se produce y no juegas lo que puedes hacer realmente», trató de explicar Salmerón respecto al bajón de los suyos. Todavía quedan aspectos que pulir para encontrar esa continuidad y ser un equipo fiable. «Nos falta tener ese balón en mejores condiciones y eso no hace cometer errores».

El Badajoz llega al parón navideño fuera de peligro con un punto por encima de los puestos de descenso, pero no con los 21 puntos deseados. «Podían haber sido muchos puntos más si valoramos los partidos, pero el deporte es así».