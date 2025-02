El Badajoz malgasta la primera de sus siete vidas

El Badajoz quemó una de sus siete vidas que le quedaban para este agónico tramo final del campeonato. No salió bien parado de Ceuta, pero ... se aferra a las matemáticas convencido en revertir la situación. El vestuario blanquinegro se muestra dolido, pero tranquilo en que el viento empezará a soplar a favor y conseguir el objetivo. A pesar del duro revés, todavía no está todo perdido. Quedan seis partidos, dieciocho puntos en juego y tiene la permanencia a dos.

El equipo pacense ya ha malgastado una vida. Lo hizo ante un rival directo que le ha rebasado como un cohete por la derecha. Ya no puede fallar más. Se queda sin margen. Tiene seis por delante para ponerse en pie y darle la vuelta a la situación. La parte baja aprieta y se ha desatado una lucha sin cuartel entre once equipos implicados en la pelea por evitar las cinco plazas de descenso. Y si el partido de Ceuta era vital, el de este domingo adquiere tintes dramáticos por la supervivencia. Visita al Nuevo Vivero el Fuenlabrada, el equipo que marca la salvación dos puntos por encima de los blanquinegros. Conseguir la victoria es el único pensamiento de una plantilla deseosa que llegue una nueva oportunidad para resarcirse y reivindicarse. Y una obligación ante las urgencias clasificatorias cada vez más asfixiantes.

Efecto Generelo, Monteagudo y Nafti

El Badajoz necesita de su mejor versión. De ese espíritu y garra que le llevó a una remontada ilusionante frente al Unionistas. «El equipo arrastra una lacra muy grande», admitía David Tenorio. Seis partidos para desempolvar el efecto Generelo, Monteagudo y Nafti. Todo en uno en busca del milagro de la salvación. Esos ejemplos demuestran que cosas que parecían más imposibles se han conseguido hacer realidad. En el último toque de corneta con el técnico franco-tunecino en el banquillo, Ferrón se erigió en uno de los artífices de alcanzar un playoff inesperado. Entonces también era de los más cuestionados por su escasa anotación y llevó al Badajoz a aquella increíble fase de ascenso en 2018 con cuatro goles decisivos en las cinco jornadas finales. Llegados a este punto, la unión de todos los estamentos del club es un factor clave. La afición es consciente de que el futuro de la entidad está en juego y es momento de aparcar reproches y remar todos juntos. Así, se espera otro magnífico ambiente en el Civitas Nuevo Vivero como el de hace dos semanas ante el Castilla. Una caldera que ponga en ebullición la permanencia del conjunto pacense. El club ha lanzado una promoción con precios simbólicos para conseguir el máximo apoyo posible. Toca apretar en un esprint final donde cada punto cuenta y no sumar condena al abismo.

El técnico granadino trata de gestionar el ánimo de su plantilla para que todos los jugadores sientan que van a ser importantes. En Ceuta, Tenorio acometió una pequeña revolución en el once. Daba la alternativa al joven Miguel Narváez en la portería en el que era su debut con el primer equipo y en Primera RFEF. «Hay 20 titulares en la plantilla, más algún jugador del filial y de la cantera que también están al nivel. Van a jugar todos, llevo aquí cuatro partidos y confío ciegamente en ellos», señaló el preparador blanquinegro en la rueda de prensa posterior a la derrota en el Alfonso Murube.

Narváez recogía los guantes en detrimento del santo y seña del Nuevo Vivero, Kike Royo. Pero Tenorio no mira ni galones ni la hoja de servicios. Todos deben estar preparados para la batalla final. «Kike Royo ha construido una leyenda en el Badajoz, es respetable y profesional y para nada se le culpabiliza de los partidos anteriores, no va por ese lado. Narváez entrenó bien y buscaba su oportunidad, y entendimos que era positivo que jugara», explicaba el domingo. También dejó a Mancuso en el banquillo después de haber sido un fijo en once de las doce últimas jornadas y confiaba por primera vez de inicio desde su llegada en Jannick Buyla. «De Mancuso ni siquiera recordaba que llevara tres titularidades», comentó. El capitán Borja García también repetía entre los suplentes.