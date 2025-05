El Badajoz luce identidad en su estreno doméstico

Manuel García Badajoz Domingo, 4 de septiembre 2022, 19:33 Comenta Compartir

El aficionado blanquinegro se marchó este sábado del rebautizado Civitas Nuevo Vivero satisfecho. No quizás con el resultado, porque a tenor del balance de ocasiones, el Badajoz pudo pescar dos puntos más en su estreno en casa, pero sí por las famosas sensaciones, lo que destila un equipo sólido, serio, que concede poco y que trata de ser profundo, directo y percutir cada brecha que vislumbre en la retaguardia rival. «La gente ha despedido a los futbolistas con un gran aplauso, se van contentos porque ven que hemos ido a por el encuentro, hemos tenido ocasiones, hemos metido un gol legal y han luchado mucho», sacaba pecho el técnico local, Isaac Jové. Se refería en esas palabras a una acción de Valcarce, que definió con maestría tras un pase filtrado que el asistente anuló por fuera de juego, cuando en la repetición se apreciaba que no existía posición ilegal. «Es brutal ese fallo –del árbitro–, te cambia mucho el partido», se lamentaba nada más iniciar su comparecencia tras el duelo frente al San Fernando. Los pacenses se manejan con destreza rompiendo líneas y buscando la espalda rival con transiciones vertiginosas. Durante el primer tramo del choque sublimaron esa faceta y la recompensa fue el tanto de Zelu. Pero los isleños pusieron la réplica instantáneamente. «Fue un golpe anímico cuando mejor estábamos. Un despiste tras un rechace al borde del área y llegó un gran gol de ellos. Nos costó reaccionar». Al Badajoz no le desagrada desprenderse de la posesión mientras no se desajuste, «no somos un equipo dominador, nos gusta estar bien armados y protegidos y hacer daño siendo verticales. Ellos tuvieron más el balón, pero estaba controlado, no hemos sufrido ocasiones claras, en todo caso con centros laterales».

En este modelo de juego, los hombres de banda aglutinaron el protagonismo, sobre todo por la izquierda, donde a Biabiany le costaba apoyar en el repliegue al lateral propiciando superioridades para los pacenses. Pero en esa vorágine pierden presencia e incidencia hombres como Théo Chendri, sustituido al descanso.

Debutó Javi Ros y dio muestras de su talento, pero le falta mucho camino para alcanzar el pico de forma de sus compañeros. «Va cogiendo ritmo, viene de estar haciendo pretemporada al margen, nos tiene que dar mucho más. Lo veo entrenando bien, pero no está al cien por cien. Da pausa porque tiene calma con el balón, pero en situaciones se ha precipitado y en otras ha tardado en descargar, pero es normal».

El técnico barcelonés reconoce que echaron en falta la profundidad de Adilson, que no se ejercitó con el grupo durante la semana por fiebre y que arrastró unas molestias musculares que aconsejaban ser prudentes en cuanto a su participación. Calentó antes del choque, pero el luso comunicó a Jové que no estaba en condiciones. «Era peligrosísimo forzarlo a la altura a la que estamos de competición y al nivel en el que se encuentra él, era mejor reservarlo. Los que han salido lo han hecho muy bien y los cambios nos han ayudado», explicaba.