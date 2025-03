El Badajoz llega al parón con optimismo

Trabajo, sacrificio, seguridad defensiva y mucha capacidad de sufrimiento. Salmerón tiró de su manual de estilo para amarrar una victoria vital. «Había que ganar sí ... o sí», reconocía el técnico blanquinegro en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Celta B. El Badajoz necesitaba los tres puntos para romper su dinámica negativa y seguir creciendo. Y también porque ahora la competición se detiene este fin de semana para dejar sitio a la Copa del Rey y al equipo le vendrá bien para oxigenarse y afianzar en las ideas del nuevo cuerpo técnico. «Tenemos dos semanas para seguir trabajando y mejorando. Mentalmente nos venía bien porque ahora viene un parón y no es lo mismo irte perdiendo que ganando».

Un descanso al que el vestuario pacense llega en cierto modo liberado por conseguir un triunfo que se le resistía y que se convierte en quince días de ambiente positivo y de volver a coger confianza.

El Badajoz se da un respiro después de varias jornadas llenas de sombras y de dudas. «La victoria nos permite pensar en esta semana e intentar ir mejorando en todos los aspectos y todas las fases del juego», apuntaba. Mejora es la palabra más repetida en el discurso de Salmerón desde su llegada al Nuevo Vivero. El preparador almeriense es consciente que aún le queda mucho camino por recorrer. El Badajoz tiene margen de mejora en ese sentido. Estos quince días podrá utilizarlos como una mini pretemporada para ajustar conceptos y recuperar a jugadores que acaban de salir de lesiones y que todavía no están al cien por cien. «Nos da tiempo a seguir trabajando sin la obsesión de la competición», expuso el sábado.

Ganar al Celta B ha sido un primer paso en esa reconstrucción que trata de acometer Salmerón. «Es mérito de la concentración, trabajo y sacrificio que ha tenido el equipo», argumentaba. Poco a poco el Badajoz muestra esa versión de equipo fiable y que no da un partido por perdido. «Tenemos que ir mejorando para seguir compitiendo y estar más cerca siempre de la victoria».

Salmerón destacó ante un filial con jóvenes talentos y que no había perdido como visitante. Pero se consiguió con mucho sufrimiento. «Todo el mundo busca no sufrir tanto», asume Salmerón. Tras el gol de David Soto, las cartas blanquinegras puestas sobre el tapete quedaron marcadas y el técnico gallego dobló su apuesta con un órdago. Con el Badajoz atrincherado en su campo, al Celta B le sobraba gente atrás y prescindió de sus dos centrales para ir con todo a por el empate. El Badajoz defendió su botín armado hasta los dientes. Con orden, control y seguridad. También con el aliento de la grada. Y ahí entra ese plus que da el Nuevo Vivero a toda presión. «Estoy encantado con la afición del Badajoz. Ha estado sensacional. Ha visto el momento que nos tenían que ayudar porque teníamos que sacar los tres puntos sí o sí», subrayó. Salmerón valora con nota el apoyo de la hinchada blanquinegra como un factor más para . «Es un aspecto muy importante para nosotros porque entre todos tenemos que sacar esto adelante. Todos unidos seremos mucho más fuertes».

Otro de los aspectos positivos fue haber dejado la portería a cero. «Nos vamos contentos porque no hemos encajado gol». En ese sentido, alabó la actuación de Kike Royo. «Kike ha hecho dos paradas buenísimas, ha dado seguridad. El cuerpo técnico tiene confianza absoluta en los dos porteros. Tanto él como Miguel (Narváez) están trabajando muy bien y hoy Kike ha estado sensacional». También se deshizo en elogios para Edu Sánchez, que a sus 17 años ha subido para quedarse. «Hace dos semanas dije que era un jugador del primer equipo ya. Va a estar ahí y no va a bajar».