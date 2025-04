El Badajoz se juega la salvación con los de su liga

J. P. BADAJOZ Martes, 14 de marzo 2023, 20:50 | Actualizado 22:32h. Comenta Compartir

El Badajoz se juega la salvación en un dramático tramo final con los de su particular liga. De las once jornadas que faltan para ... concluir la temporada, seis son enfrentamientos directos para el equipo blanquinegro. Los otros cinco rivales que le quedan están en la pelea por el playoff de ascenso. Y es que en el grupo primero no hay término medio. Los objetivos van de un extremo a otro. Los siete primeros están metidos en la lucha por las plazas de ascenso y del octavo para abajo en la agónica batalla por la permanencia.

La competición llega a un punto decisivo donde cada partido es vital. El Badajoz tiene que medirse a seis rivales directos por salvar la categoría. Unionistas, Talavera, Ceuta, Fuenlabrada, Pontevedra e incluso Cultural, que aunque parece lejos por su novena posición solo tiene cuatro puntos más que los pacenses. Los números sonríen al Badajoz, ya que en la primera vuelta solo perdió en Fuenlabrada (2-0) y ganó en León (0-1), en Pontevedra (1-2) y al Ceuta (2-1) en casa, mientras que empató con Unionistas (0-0) y Talavera (1-1). El primer combate por la supervivencia será en dos semanas en el Nuevo Vivero frente al Unionistas. Antes de esta pasada jornada el cuadro salmantino marcaba la última plaza de descenso, pero con su trascendental victoria en San Fernando, otro rival directo, ha dado un salto de cuatro posiciones para instalarse duodécimo con dos puntos de ventaja sobre pacenses e isleños, además del Algeciras, los tres empatados a 31 puntos. Será una semana determinante para el futuro del Badajoz porque siete días después visitará al Talavera, ahora penúltimo seis puntos por debajo pero en línea ascendente. Lo mismo que el Ceuta, que espera en el Alfonso Murube dos jornadas más tarde y que lleva nueve partidos consecutivos sin perder que le han disparado de estar casi desahuciado a situarse a tres puntos del Badajoz y de la salvación. Y sin respiro una semana más tarde recibirá en el coliseo pacense al Fuenlabrada, que también salió del descenso esta última jornada al dar la campanada en Linares, séptimo y entre los aspirantes a la fase de ascenso. Los madrileños se auparon al decimotercer puesto y superan a los blanquinegros un punto por encima. DUELOS DIRECTOS QUE LE QUEDAN AL BADAJOZ (17º, 31 puntos) Unionistas (12º, 33 puntos). Nuevo Vivero, 26 de marzo (jornada 29).

Talavera (19º, 25 puntos). El Prado, 2 de abril (jornada 30).

Ceuta (18º, 28 puntos). Alfonso Murube, 16 de abril (jornada 32).

Fuenlabrada (13º, 32 puntos). Nuevo Vivero, 23 de abril (jornada 33).

Cultural (9º, 35 puntos). Nuevo Vivero, 7 de mayo (jornada 35).

Pontevedra (20º, 25 puntos). Nuevo Vivero, 21 de mayo (jornada 37). El 7 de mayo le toca pasar por el Nuevo Vivero a la Cultural Leonesa. El conjunto leonés parece de otra liga por esa novena plaza que ocupa actualmente, pero solo tiene cuatro puntos más que el Badajoz y por abajo vienen apretando lo suyo. Está demostrado que en una jornada pueden pasar muchas cosas y cambiar el semblante a más de un equipo que podría verse en una situación comprometida. La penúltima jornada depara el duelo con el actual colista Pontevedra en la despedida del curso en el Nuevo Vivero. Seis puntos separan a los gallegos de los pacenses. Entre medias de estos enfrentamientos a vida o muerte, se sitúan otros cinco también de máxima exigencia ante equipos que se juegan su proyecto en busca de la ansiada Segunda División: Celta B, Real Madrid Castilla, Linares, Racing de Ferrol y Córdoba. De los cinco solo uno será en casa, ante el filial blanco el domingo de Resurrección.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión