El Badajoz inaugura su nueva normalidad

Manuel García Badajoz Sábado, 15 de enero 2022, 17:13 Comenta Compartir

Con todo lo acontecido en el Badajoz, el fútbol permanecía sepultado en un plano muy subsidiario tras el terremoto institucional que ha sacudido los cimientos del club. Toda la actualidad ha estado jalonada por una crisis que alcanzó su clímax esta semana obligando a todos los estamentos a que alzaran la voz al unísono pidiendo auxilio y ejerciendo presión sobre Joaquín Parra para que aportara soluciones.

Sobrevolaban ciertas dudas en cuanto al desplazamiento de la plantilla y el cuerpo técnico a Madrid al plantarse uno de los proveedores, la empresa de transportes Vilaplana, por los impagos. Sin embargo, finalmente viajarán en autobús esta mañana para afrontar el choque ante el Rayo Majadahonda, correspondiente a la jornada 17 y aplazado por la covid, que se disputa a las 19.00 horas en el Estadio Cerro del Espino (Footters). «No tenía duda de que en caso de que no se pudiese habría alguien que aportaría para poder viajar. Lo que no queríamos es que los pacenses pensaran que por eso todo estaba bien. Necesitábamos que nadie nos ayudase para que pudiésemos expresar cómo está la realidad del equipo».

Así se manifestaba en la rueda de prensa de este viernes el entrenador blanquinegro, Óscar Cano, que tildó de «liberación» el desbloqueo de las negociaciones para la compra-venta del club. Y también es un punto de inflexión que «debe llenarnos de responsabilidad para afrontar con la mejor actitud la segunda vuelta». El entrenador granadino quiso hacer la lectura positiva de todo lo acontecido estos meses: «Hemos generado un sistema inmune ante la adversidad a prueba de bombas. Esto nos ha unido más». Es consciente de que tras estar sometidos a una carga de estrés extrema, las dosis de esperanza insufladas estos días pueden generar una tendencia a la relajación, pero «no hay excusas, tenemos un partido importante que nos acerca al playoff».

Con todo lo que ha rodeado al Badajoz, si derrotan al conjunto majariego se meten de lleno en los puestos de privilegio, pese a que arrastran una racha de un triunfo en los últimos siete encuentros. «Eso nos lleva a lo que he repetido en otras ruedas de prensa, que la liga es muy igualada y a menos que lo hagas rematadamente mal estás muy vivo y todo se resolverá en las últimas tres, cuatro o cinco jornadas».

Respecto al rival, el preparador andaluz lo incluye en el ramillete de aspirantes, ya que ganando los dos duelos que tiene pendientes podría empatar a puntos con el Racing en la segunda plaza. Una visión que comparte su homólogo, Abel Gómez, respecto al Badajoz: «Es un rival hecho para estar en los puestos de ascenso, a pesar de que viene de una mala racha a nivel institucional, pero tienen una de las plantillas más fuertes».

Óscar Cano destaca del Rayo la capacidad para sacar el balón jugado desde atrás y el poderío que demuestra en campo contrario. «Ha hecho partidos muy buenos en escenarios complicados y nos va a hacer pasarlo mal durante muchos minutos».

Los locales solo cuentan con la baja del portero Gorka Giralt, operado de una fractura en la mano. En los pacenses, no entra en la lista Isi Gómez y David Concha no está al cien por cien, al igual que Dani Aquino y Adilson, que prosiguen con su puesta a punto tras reintegrarse en el grupo hace unas semanas. Las dificultades en cuanto a las instalaciones para ejercitarse están siendo un hándicap para la recuperación física completa de algunos futbolistas: «Estamos entrenando en asfalto porque el Nuevo Vivero no está en condiciones, los futbolistas se resbalan, no está tratado y tiene un hongo y veremos si somos capaces de recuperarlo. No son las mejores condiciones».

Comunicado de la Federación de Peñas

La Federación de Peñas del Badajoz emitió un comunicado valorando positivamente el cambio de propiedad, agradeciendo a Joaquín Parra que «cumpliera su promesa» y mostrando su orgullo por la unidad demostrada por la afición. Resaltó, además, la importancia de que los nuevos propietarios resuelvan «las necesidades más urgentes».

Rayo Majadahonda-Badajoz Rayo Majadahonda: Nereo, Borja González, Gorka Iturraspe, Casado, Philip Osei, Néstor Albiach, Tass, Bernal, Mawi, Raúl Sánchez y Héctor Hernández.

CD Badajoz: Limones, Dani Fernández, Pardo, Gorka Pérez, Miguel Núñez, Barri, Adri Cuevas, Otegui, David Concha o Jesús Clemente, Zelu y Gorka Santamaría.

Árbitro: Román Román (comité castellanoleonés).

Estadio y hora: Estadio Cerro del Espino, 19.00 (Footters).