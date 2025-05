El Badajoz se ilusiona con el playoff

J. P. BADAJOZ. Miércoles, 2 de marzo 2022, 08:20 Comenta Compartir

Después de tantos vaivenes institucionales, el Badajoz sigue ahí, de pie, y con todas sus aspiraciones intactas. El vestuario trata de aislarse de sus problemas por todo lo que se cuece en las oficinas y se ilusiona con el playoff. No se lo toma como una obsesión, pero sí como un reto al que agarrarse para sobrevivir hasta mayo.

El Badajoz se había quedado descolgado durante su bache de resultados, pero ahora vuelve a estar a cinco puntos. «Queda mucho por hacer. Conseguir la permanencia lo antes posible y ser ambiciosos. Ojalá y peleemos por cazar la quinta plaza. Ellos quieren y ese era el mensaje. Hay que mirar para arriba porque estamos cerca», señalaba Isaac Jové tras el partido con el Zamora.

Ese empate frena en parte su escalada hacia los puestos de privilegio. «Se nos han escapado tres puntos muy importantes para nosotros», admitía el técnico blanquinegro que sigue sin poder sentarse en el banquillo. El Zamora impidió que los blanquinegros pudieran enlazar por primera vez dos triunfos seguidos esta temporada. Pero este sábado tiene otra oportunidad para reengancharse a la fase de ascenso en su visita al colista Tudelano. No será nada sencillo y el recuerdo de los apuros que pasó el equipo pacense para remontarle en el Nuevo Vivero en el último partido del año 2021 aún está muy presente.

No es fácil mantener la cabeza en lo deportivo cuando cada día se vive una convulsión en el vestuario. La salida y posterior continuidad de Gorka Santamaría saltó el mismo día de partido, apenas unas horas antes del pitido inicial. «Me lo comunicaron y mi respuesta fue que para mí era un jugador imprescindible. Por mi parte era necesario para seguir. Gorka me comunicó que no salía y para mí ha sido una alegría y creo que para todos. Porque es un referente para nosotros. Es un futbolista que no se le puede poner ningún pero ni un reproche en nada», apuntaba Isaac Jové cuestionado por la noticia que sobresaltó a toda la familia blanquinegra el sábado por la mañana.