El Badajoz, a frenar la mejor versión del Mérida

En un derbi nada de lo anterior sirve de referencia. Ni siquiera llegar en una gran racha de resultados ni mejor clasificado o al contrario. ... Todo se borra durante 90 minutos de alta tensión, nervios y mucha pasión en las gradas.

Badajoz y Mérida llegan a la gran cita del año en el Civitas Nuevo Vivero con la depresión de dos dolorosas derrotas en la última jornada. Pero todo se olvida en un derbi. Solo vale ganar. Independientemente de quien lo necesite más. El equipo blanquinegro ha vuelto a asomarse al abismo de un descenso que tiene a dos puntos desde hace dos semanas. Pero mientras tras el empate contra el Sanse tenía a tres rivales por debajo, ahora no le queda escalón de margen y al siguiente resbalón va directo al pozo. Mientras en la previa del Depor, Salmerón se escudaba en la quebradiza línea de una derrota en ocho partidos, tras la goleada en Riazor admitía la racha negativa y se agarraaba al factor Nuevo Vivero para revertirla. «Hemos pasado de una buena dinámica a una mala. Tenemos que levantarnos y pensar en el siguiente partido y ganar ante nuestra afición».

Si los números sirvieran de algo en un derbi, la irregularidad del Badajoz en casa se pondría a prueba ante la mejor versión del Mérida. Al equipo romano le va mejor de visitante. Los de Juanma Barrero se sitúan entre los mejores del grupo a domicilio en una hipotética séptima plaza, a un punto del playoff de ascenso y a cuatro del más solvente fuera de casa, el Celta B, que contabiliza un partido más.

En cambio, como local, el Badajoz seguiría a dos puntos del descenso, pero una posición por encima, decimocuarto. El conjunto de Salmerón ha sumado 17 puntos en el Nuevo Vivero con 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Desde el magnífico triunfo ante el líder Alcorcón (2-0) no ganan en su estadio los pacenses. Tampoco ha vuelto a marcar. Después ha cosechado dos pírricos empates sin goles frente a Rayo Majadahonda y Sanse. Como visitante tampoco mejora sus prestaciones con 3 triunfos, 3 tablas y 6 derrotas.

El dilema del Romano

Ningún equipo de este grupo 1, salvo el Mérida, ha sumado tres puntos más a domicilio que en su estadio. Sólo el filial del Celta y el Sanse han puntuado también más a domicilio que en sus respectivos campos, pero no con tanta diferencia como el bloque de Juanma Barrero. Y el dato chirría en un club cuya principal misión es salvar la categoría: debería hacerse fuerte en su casa y, sin embargo, su semillero de puntos brota mejor en huertos ajenos.

¿Por qué? Pues porque un equipo que se maneja mejor juntándose atrás, duplicando las ayudas y aprovechando las transiciones, que es como plantea los partidos lejos del Romano, en casa se deja llevar por el entusiasmo de la afición: quiere jugar más en campo contrario, llevar el peso del partido (lo que le obliga a atacar en estático) y esa alegría le exige aumentar las distancias entre líneas y efectivos. De la otra manera ganó al Pontevedra, al Badajoz y a La Balona, compitió ante el Deportivo y jugó la gran primera parte ante el Algeciras; y de esta última cayó ante el Rayo, el Alcorcón y Celta B.

Y no, no es un orden que proceda del cuerpo técnico: «Nuestra manera de ganar partidos es estar ordenados», volvió a repetir Juanma Barrero tras perder el pasado domingo ante el Celta B. «Yo sé que a la gente no le gusta, y que quiere ir a presionar arriba. Pero cuando más ganamos es cuando más ordenados estamos y más contragolpeamos. Habrá partidos en que nos dejen ir a la presión alta, que también la trabajamos, pero somos más efectivos cuando conseguimos robar y transitar. Nos tenemos que dar cuenta de eso, pero seguimos pecando de juventud e impaciencia».

Y no es culpa precisamente de la grada, que salvo algunos murmullos tras el 0-2 del último domingo, siempre ha respetado la forma y el estilo de este equipo, fuera cual fuese. Pero el vestuario, que está de acuerdo con la premisa del cuerpo técnico, tira en ocasiones de ese instinto que tiene el futbolista para, ante su público, jugar de manera más ‘estética’. Tendrá la plantilla que despejar la ecuación porque la salvación pasa precisamente por el Romano: Talavera, Fuenlabrada, Racing de Ferrol, Cultural, Linares y Córdoba es lo que queda.