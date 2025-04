El Badajoz se frena en Valladolid

Isaac Jové: «Esta situación nos ha hecho mucho daño»

Se lamentó el preparador del Badajoz de que su equipo, en una situación complicada por los acontecimientos extradeportivos, desaprovechara las ocasiones que tuvo en el primer acto. Isaac Jové reconocía que la derrota supone «un paso atrás», aunque ni mucho menos definitivo y pidió que se pueda solucionar la situación de los impagos cuanto antes «porque sería una inyección de moral para todos».

El técnico barcelonés se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo. «Tuvimos muchas situaciones en área rival para hacer gol y ponernos por delante», explicó Jové. Atribuyó el gol a que en el inicio de la segunda mitad su equipo salió algo «desconectado».

«Lo que sí me ha sorprendido mucho ha sido el comportamiento arbitral. Incluso en el vestuario. Han sido situaciones muy extrañas. He visto la balanza muy desequilibrada a nivel de decisiones y no sabemos el motivo», aunque matizó que «no voy a achacar la derrota a eso».

Explicó que la situación extradeportiva «ha sufrido un retroceso». «El equipo está sufriendo. No me gusta excusar una derrota en una situación. Pero perjudica. Te vas jodido. Es una pena. A ver si se soluciona el tema de los futbolistas que están pendientes de recibir ese pago. Nos perjudica a todos, es una situación que nos ha hecho mucho daño, aunque el equipo no va a bajar los brazos y va a luchar hasta el final», aseguró Jové.