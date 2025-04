El Badajoz frena su producción

J. P. BADAJOZ. Martes, 9 de agosto 2022, 07:26 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

El ritmo parece que sí se para en el Nuevo Vivero. El Badajoz ha detenido la producción de su nuevo proyecto en 18 futbolistas. Dos semanas después de la llegada de Matías Pérez Acuña el club pacense no ha anunciado ningún fichaje. Y le falta una ficha sénior y cuatro sub 23 para completar su plantilla. Para cubrir la licencia mayor de 23 años, la entidad blanquinegra se reserva cierto margen para apurar los últimos días y poder pescar algún jugador interesante que se haya quedado colgado sin equipo. Guzmán Casaseca avanzaba hace unos días que el mercado estaba muy complicado, especialmente el del perfil de jugador con proyección. De ahí, que el club, ajustándose a un presupuesto muy limitado, prefiera ir sobre seguro y si no encuentra nada tirar del filial. «Somos conscientes que el mercado está muy inflado. Debemos tener paciencia y ver las posibilidades que tenemos», apuntaba el adjunto a la dirección deportiva y responsable de La Academia.

La actual plantilla no cumple el ideal de dos opciones por puesto. En ese aspecto, los dos laterales de la parcela defensiva son la parte menos protegida con un solo especialista por banda. Luis Valcarce en el flanco izquierdo de la zaga y Pérez Acuña en el derecho son los únicos jugadores específicos para esa zona. El mejor ejemplo de ese déficit de recursos lo tiene el Badajoz en su propia configuración de la temporada pasada. Jilmar Torres partía como el único lateral zurdo y debido a sus continuos problemas físicos el equipo tuvo que recurrir a Aitor Pascual a pierna cambiada y acabó con el canterano Josema Gallego como fijo casi toda la segunda vuelta.

SITUACIÓN PLANTILLA 22-23 Porteros Kike Royo (Sabadell) y Miguel Narváez (Badajoz B, sub 23).

Defensas Borja García (Cornellà), Carlos Cordero (Zamora), Luis Valcarce (Alcorcón), Mariano Gómez (Algeciras) y Pérez Acuña (Rapid de Bucarest).

Centrocampistas Adilson, Zelu, Carlos Calderón (SD Logroñés), David Soto (Calahorra), Jesús Alfaro (UD Logroñés), Theo Chendri (Formentera), Burlamaqui (Valencia Mestalla, sub 23), Mancuso (Cornellà) y Raúl Palma (UCAM Murcia).

Delanteros Álvaro Sánchez (Móstoles) y Francis Ferrón (San Fernando).

La posición mejor cubierta son los extremos donde Isaac Jové cuenta con efectivos que le pueden ofrecer varias alternativas. En ataque, el Badajoz dispone de Francis Ferrón y Álvaro Sánchez, aunque se antoja también insuficiente, toda vez que el curso pasado contaba con cuatro variantes con Gorka Santamaría, Dani Aquino, Tahiru y Sergio Benito hasta su salida en el mercado de invierno.