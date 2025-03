El Badajoz finalmente no inscribe al Femenino

J. P. BADAAJOZ Lunes, 18 de julio 2022, 20:43 | Actualizado 21:13h. Comenta Compartir

Se confirmaron los peores presagios a pesar del último intento del grupo mexicano por sacar adelante el Badajoz Femenino. Finalmente, el primer equipo blanquinegro no se ha inscrito y no saldrá a competir en la recién conquistada nueva categoría de Segunda RFEF Femenina. En los últimos días, se habían intensificado los contactos con varios posibles patrocinadores para tratar de sacar adelante al Femenino, pero al final por falta de financiación suficiente para cubrir el presupuesto y de confianza no se ha materializado. De esta forma, el equipo autonómico quedará como referente para el fútbol base femenino, aunque algunas de las futbolistas que ya la temporada pasada jugaron algunos partidos con el primer equipo de Primera Nacional se estén planteando una salida al no tener el espejo de una categoría superior como proyección y las dudas que se presentan ante un posible ascenso. En esta semana, el club pacense iniciará una serie de reuniones con los padres de las jugadoras que forman los equipos de las categorías inferiores para explicar la situación y tranquilizar sobre el futuro, ya que el resto de la estructura del fútbol femenino se mantendrá.

Algunas jugadoras como Marga (Sport), Sole (Sport), Lucía Boyero (Santa Teresa), Albiol (Levante B) o Luisa (La Solana) ya han firmado por otros equipos.

