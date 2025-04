El Badajoz, a esquivar la temida línea roja

La victoria ha pasado de poseer un carácter balsámico para aliviar las heridas de guerra de un curso lacerante a un auténtico imperativo. El Badajoz ... no puede cobijarse más bajo el paraguas de resultados que arrojan más merecimientos que réditos, porque la secuencia de seis jornadas sin portar los laureles le han abocado a una posición clasificatoria delicada. Ya no hay colchón, dilapidado por la falta de efectividad y la reacción de sus rivales, cuyo empuje podría instalar a los blanquinegros en unos puestos de descenso en los que no ha comenzado la jornada por la diferencia de goles. «Todos aprietan, el Ceuta lleva una racha increíble, apostaron muy fuerte y han sido capaces de ganar muchos partidos; un equipo que casi estaba descendido en la primera vuelta está a tres puntos, pero sabíamos que podía ocurrir, la competición te da este nivel», analizaba el técnico José María Salmerón.

Queda mucho, pero ya «son doce finales», famoso tópico del que echan mano los entrenadores en determinadas fases de la campaña en las que el calendario deja de conceder misericordia ante el fallo. Y el técnico del conjunto pacense, señaló con insistencia que las claves para salir a flote son la tranquilidad, «por que lo hemos hecho antes y somos capaces de ganar en cualquier campo», y la confianza, recalcando que «el equipo tiene capacidad. Si empezamos con los nervios, el jugador entra en circunstancias complicadas y aparecen cosas que no teníamos», explicaba el viernes en su comparecencia de prensa previa el choque de este domingo en el Municipal de La Línea ante la Balona (12.00 horas).

El técnico almeriense sigue transmitiendo mesura y sosiego pese a la situación, un poso que le otorga la experiencia y los mimbres con los que cuenta en la plantilla para aferrarse a la Primera RFEF. «Sabíamos que iba a ser difícil, el objetivo era salvar la categoría», espetó.

Delante cuenta con un Linense en una tesitura similar, aunque con una leve carga de oxígeno superior que le insuflan los dos puntos que le despegan de su próximo adversario y por ende de la zona crítica de la tabla. Tras encadenar tres derrotas consecutivas, llega con el refuerzo de la victoria frente al Sanse (0-2) y de secar al Deportivo (0-0), precisamente en el mismo escenario en el que se dirimirá el encuentro ante los extremeños. Y ese es uno de los factores que preocupan al preparador almeriense en cuanto al curso del choque. «Es un campo duro y tenemos que estar centrados en todos los aspectos, basan su permanencia en la competición ahí, en casa son muy seguros». Pese a que los números como local de los gaditanos no son especialmente boyantes esta campaña, sumar es una ardua tarea para todos los forasteros que pisan su césped. No es un feudo que traiga buenos recuerdos a los pacenses, que no ganan allí desde hace casi medio siglo. En la ida, los andaluces se impusieron por 0-2, un dato a tener en cuenta por el golaveraje particular.

Linense-Badajoz Linense: De la Calzada, Loren, Papa Cámara, Borja López, Jesús Muñoz, Connor Ruane o Joao Pedro, Álex Guti, Masllorens, Antonio Romero, Omar Perdomo y Alhassan Koroma.

CD Badajoz: Kike Royo, Calderón, Juanmi, Mariano, Borja García, Cordero, Mancuso, Jannick Buyla, Alfaro, Adilson y Ferrón.

Árbitro: Pérez Peraza (comité tinerfeño).

Estadio y hora: Municipal de La Línea, 12.00.

No es un equipo con grandes alardes ofensivos, pero que rentabiliza mucho cada gol con una labor de contención impecable, no en vano, es uno de los menos goleados del grupo 1. «Se prevé un partido duro, es un equipo que mantiene su puerta a cero en muchas ocasiones y cuentan con jugadores de uno contra uno que desequilibran y generan ocasiones». El Badajoz tampoco está registrando números muy prolíficos en el apartado ofensivo, con tres tantos en los últimos seis compromisos. Todos esos ingredientes preconizan un duelo muy ajustado, por lo que «hay que ponerse el mono de trabajo y ser resolutivos».

Josete y Gorka se lo pierden

En el capítulo de bajas, los blanquinegros pierden a dos hombres claves en el esquema de Salmerón, Josete, con una pequeña rotura en el abductor parece que a priori podrá estar para la siguiente cita pero no llega a tiempo para viajar a La Línea. Sigue sin estar disponible el canterano Edu Sánchez, cuya recuperación de su lesión muscular está siendo más compleja de lo esperado y no termina de encontrar buenas sensaciones en el verde. También se pierde el choque Gorka Santamaría, que cumple un partido de sanción tras ver la quinta amarilla en el derbi de la pasada jornada.

En el Linense, la única ausencia confirmada es la de un viejo conocido para la afición del Badajoz, Fran Morante, que cumple ciclo de amonestaciones, mientras que Varo podría entrar en la lista pese a sus problemas de rodilla. En el apartado de altas, recuperan a Connor Ruane y completarán la convocatoria tres canteranos, Javi Méndez, Adrián Galindo y Fernando García.