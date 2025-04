El Badajoz se enfrenta a un Zamora de dos caras

No es tan fiero como aquel equipo que se plantó en semifinales del playoff de ascenso a Segunda y se vio las caras con el ... Badajoz el pasado mes de mayo, pero tampoco tan frágil e inofensivo como podría extraerse de su posición clasificatoria. La falta de contundencia, sobre todo en el plano ofensivo, ha abocado al Zamora a verse en el fondo de la tabla.

Pocas quinielas les situaban a priori en disposición de batallar por los puestos de privilegio del grupo 1 de Primera RFEF, no por demérito en cuanto a sus credenciales, sino por el potencial del resto de gallitos. Pero sí se había ganado la vitola de bloque sólido, férreo, difícil de abordar y muy competitivo. La realidad es que los pupilos de David Movilla no están tan lejos en cuanto a fútbol de ofrecer un mayor rendimiento a nivel clasificatorio, pero la categoría de bronce no tolera errores.

Penúltimo con 7 puntos, únicamente han sido capaces de ganar dos duelos, uno de ellos en su feudo, un estadio Ruta de la Plata en el que han perdido el resto de compromisos, dando vida incluso al farolillo rojo, el Tudelano, frente al que cayeron 0-1. Es el menos realizador, con cuatro tantos, pese a que el técnico del Badajoz, Óscar Cano, matiza esa estadística: «Es el equipo que mayor expectativa de gol tiene en el grupo. Genera mucho y llega con mucha gente al área teniendo situaciones cercanas al gol, pero por falta de acierto no han concretado y de ahí que tengan cuatro o cinco puntos menos de los que podrían llevar».

No se fía del mal arranque en cuanto a resultados y realza las cualidades de un adversario intenso, correoso y que buscará desdibujar el planteamiento de los pacenses en el partido de este viernes (21.00 horas, Footters). «Tienen una identidad muy concreta, sus acciones son verticales, piensan en la línea recta, te exigen mucho, siempre están predispuestos a ocupar espacios en profundidad, con presión en todo el campo, usan un método casi 'bielsista' de acosar cada uno a su par. Buscan hostigar en cada recepción, que no tengas comodidad para pasar la pelota y nos obliga a estar atentos, porque ellos crecen de la recuperación».

En definitiva, una escuadra con un estilo de fútbol directo muy marcado que se nutre, además, de no permitir al oponente desarrollar su pizarra. «Es un tipo de juego muy molesto para los rivales, porque su entrenador basa mucho lo que hace en lo que hace quien está delante y tratará de contrarrestar lo que nosotros somos», argumentaba el técnico granadino.

Dependiendo del resultado entre el Unionistas y el Celta B que se disputa a las 19.00 horas, los blanquinegros podrían dormir primeros, aunque es algo irrelevante para Óscar Cano, porque «lo importante es ir concienciados de ganar. Si a la vuelta nos ponen una almohada que ponga líder nos dormiremos en ella y tendremos una noche plácida».

Vuelta de Jilmar y Adri Cuevas

En cuanto a la enfermería, Adilson y Dani Aquino continúan con sus procesos de recuperación y Gorka Pérez seguirá una semana más en el dique seco al no poder entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. La gran novedad es la presencia de Jilmar Torres, que se ejercitó con normalidad y viajará con la expedición en la mañana de este viernes. Al igual que Adri Cuevas, ausente en las tres últimas jornadas. Pero no los forzará. «No están para muchos trotes, hay que tener cuidado con las recaídas e ir poco a poco introduciéndolos en la actividad competitiva». En función del escenario que se presente en el choque, podrían gozar de algunos minutos en la segunda parte, pero ninguno de los dos saldrá como titular. También está de vuelta Limones, aquejado de problemas en un tobillo y que recuperará los galones de la meta pacense, aunque Gonzalo Crettaz ha rendido a gran nivel durante su convalecencia y podría tener opciones: «Tienen características diferentes, pero un denominador común, que es difícil meterles un gol».

Más allá de los habituales contratiempos en forma de problemas físicos, Óscar Cano quiso ensalzar la labor de Dupi y Guzmán en la confección de la plantilla al facilitar recambios de garantías en la mayoría de las posiciones, «porque Gorka ha estado a un nivel excepcional, pero nadie le echa de menos porque Miguel Núñez irrumpe y lo hace perfectamente. No le recuerdo ningún error en los 270 minutos que lleva». También se refirió a la pérdida de protagonismo de futbolistas como Otegui, con un papel más secundario en este tramo, pero que cumplen su función entrando como relevo. «Yo tengo esa tranquilidad como entrenador».

Algo necesario teniendo en cuenta la exigencia desmesurada de la competición: «Cuando entrenaba en Segunda B sabías que había tramos más amables, cuatro o cinco partidos que podías ganar. Ahora no tienes esa sensación. Eso es un desgaste importante y lo siento día a día, estás alerta siempre. Todos son partidos de playoff». Aunque se reafirma en que el Badajoz estará entre los elegidos al final del curso, «hay que tener calma y no meternos una presión extra», explicaba al respecto.

El Zamora, por su parte, afronta el encuentro sin una de sus piezas claves en el centro del campo, Carlos Ramos (autor de dos de las cuatro dianas que han logrado hasta la fecha), que no será de la partida por acumulación de tarjetas amarillas. También se quedan fuera Jonmi y Xisco y, además, David Movilla cuenta con las dudas de Parra y Espejo.