El Badajoz encuentra el camino del gol

El Badajoz se libera y se reencuentra con el camino del gol. Ya le empezaba a pesar esas dos últimas jornadas sin marcar. Y no por la falta de gol en sí, sino por la impotencia de fallar tantas ocasiones claras. Óscar Cano insistía en ello nada más acabar el partido ante el Extremadura. «Llevamos tres partidos en los que el equipo a la media hora ya tendría que ir casi goleando».

Ese run-run se estaba colando en el vestuario y ya generaba cierta angustia. «Cuando tienes situaciones claras y no marcas todo se convierte casi que en una broma entre compañeros. Cuando eso se sucede, son chicos jóvenes y eso frustra», apuntaba el técnico blanquinegro. En ese sentido reconocía el peligro de caer en la ansiedad y su complicada gestión. «Hemos tratado que eso que percibíamos y que se llama frustración no nos penalizara para jugar bien y seguir generando situaciones de finalización. Pero es difícil cargar con la mochila de tantas situaciones claras». Le costó subir esas oportunidades al marcador, pero la cabeza de Gorka Santamaría y la velocidad de Tahiru Awudu lo hicieron posible. «Me alegro muchísimo por Tahiru y Gorka porque son dos 'tipazos' que se merecen lo mejor. A ver si a partir de ahora seguimos creando tanto y a poder ser materializando más», destacaba Cano.

En cualquier caso, el preparador granadino se mostraba tranquilo y confiado en la calidad de su plantilla para recoger los frutos del trabajo realizado. «El gol lo tenemos, es cuestión de rachas y dinámicas. Porque si sintiera que no tenemos gol estaría preocupado, pero son jugadores que a lo largo de su trayectoria han demostrado un buen idilio con la portería contraria». Para Óscar Cano haber marcado dos goles «supone una liberación importante. Lo estamos viendo. No hay equipo que se imponga de manera notoria. Es muy difícil marcar y espero que represente una liberación y ese tarro de la esencia del gol siga abierto por muchas jornadas».

El Badajoz pasó por un pequeño bache sin ver puerta, pero a pesar de la tremenda igualdad del grupo el equipo ha sido capaz de sobreponerse y no perder el pulso a la pelea por el playoff. «Cuesta muchísimo ganar. Esta categoría es muy jodida. Tenemos 18 puntos a pesar de todas las adversidades que nos han ido sucediendo durante estos meses». Y en ese punto, resaltaba el enorme compromiso y sacrificio de sus jugadores para competir en todos los partidos. «Hay que darle mucho mérito a este equipo y no nos caemos nunca. Podemos perder, pero siempre de pie. Hay que sentir, reconocer y familiarizarse con la dureza de la categoría. Para mí no hay otro equipo como el Badajoz». Ahí, Óscar Cano concedió todos los méritos a la dirección deportiva. «Dupi ha hecho malabarismos con la plantilla con menos recursos de los que habitualmente ha tenido los últimos años el Badajoz. Hemos rescindido a jugadores que estaban entre los mejores pagados de la plantilla».

Plaga de bajas

Además, con el condicionante de la plaga de bajas que merman el potencial del equipo. «Podéis ver la foto post-victoria y hay gente vestida de calle muy importante», suspiraba. Aunque el técnico granadino no se queja por no poder contar con jugadores como Adilson, Aquino, Jilmar, Gorka Pérez, Adri Cuevas o Limones y a pesar de los contratiempos e incluso las limitaciones a la hora de poder completar una convocatoria tampoco lo utiliza como excusa. «Me conformo porque creo que tenemos un equipazo. Lo que pasa es que no puedo utilizar todo lo que tengo. Les veo las caras todos los días, pero el problema es que no les puedo vestir con un pantalón de deporte. Soy el primero que considera que tenemos plantilla para pelearle a cualquiera. Con las bajas hay otra gente que emerge y está siendo muy importante», asumía.

A pesar de todas esas circunstancias en contra, el Badajoz tiene el playoff de ascenso a un punto y el liderato a dos. Óscar Cano mantiene al equipo en la pomada según el plan previsto. «Queremos estar arriba, no caernos nunca de ese grupo y en las últimas diez jornadas que seamos capaces de mantenernos firmes y en la mejor de las posiciones».

