El Badajoz se desprende de Adri Cuevas y Dani Aquino se despide

Llega el momento de las despedidas más dolorosas. La magia de Dani Aquino ya no volverá a contagiar el Nuevo Vivero. Era conocida la salida ... de uno de los referentes para la afición del Badajoz en las últimas dos temporadas y media, pero este lunes se despedía oficialmente en una carta abierta a los seguidores blanquinegros. El murciano agradece el cariño y el apoyo recibido en este tiempo y expresamente se olvida de Isaac Jové en su adiós. Su último baile fueron los últimos 24 minutos ante el Rayo Majadahonda. El próximo curso Dani Aquino exhibirá su talento en otro destino, quizás en su retorno a Murcia donde le esperan con los brazos abiertos.

Solo quedan cinco jugadores con contrato y ya se sabe que el resto de la plantilla no seguirá en el Badajoz. Incluso tampoco es segura la continuidad de esos futbolistas que siguen vinculados al club. Prueba de ello es que este lunes se anunciaba la baja de Adri Cuevas, uno de los seis que tenían un año más tras producirse las salidas de Miguel Núñez y Dani Fernández. El Badajoz comunicaba la «extinción unilateral» del mediocentro de Jerez de la Frontera. La sociedad gestora utiliza la misma fórmula que con el ya excapitán y prescinde de sus servicios. De esta manera, de la pasada plantilla se mantienen Jesús Clemente, Adilson, Gorka Pérez, Isi Gómez y Zelu, aunque todo parece indicar que pueden tomar el mismo camino que sus compañeros.

Adri Cuevas reconoce marcharse «con un sentimiento agridulce, que me ha hecho vivir lo bueno y lo malo del mundo del fútbol» en un año que califica como «el más complicado de mi carrera deportiva». Pese a que «hubo muchas piedras en el camino», el ya exjugador blanquinegro se lleva «un pedacito de Badajoz» y «la ilusión de una afición, el sentimiento de los pacenses hacia su club, sus ganas de disfrutar de su equipo en el Nuevo Vivero». Adri Cuevas ha jugado con el Badajoz 30 partidos, 13 de ellos como titular y marcó un gol, el primero en la victoria en Irún por 1-2 ante el Real Unión.

Luis Oliver revelaba el pasado viernes que Dani Fernández quedaba libre al ganar el juicio contra el club, por lo que el jugador madrileño pone fin a dos temporadas en la entidad pacense como uno de los más destacados del equipo y con una enorme clase para el que la categoría se le queda pequeña. Ya se quiso ir el pasado verano, pero el club logró retenerle por contrato. Ofertas no le van a faltar y el recién ascendido Racing de Santander ya está llamando a su puerta.

Sin mención a Isaac Jové

El resto de la plantilla acababa su relación a final de temporada y automáticamente causaban baja en el Badajoz. El primero en despedirse ha sido Dani Aquino. El delantero murciano llegó en enero de 2020 como el fichaje estrella del mercado de invierno y con su calidad y goles se ganó el cariño del Nuevo Vivero. «No soy capaz de decir adiós a las personas que me han dado tanto sin pedir nada a cambio», comenzaba una carta de despedida que ha querido que sea de agradecimiento a todas las personas que le han acompañado y formado parte de la gran familia blanquinegra durante su etapa en el Badajoz. Llama la atención que en sus emotivas dedicatorias no mencione a Isaac Jové, que además fue su compañero en su etapa de jugador en el Murcia; y en cambio sí muestra su reconocimiento a todos los demás entrenadores que ha tenido desde Mehdi Nafti hasta Óscar Cano, Elías Martí y Dupi pasando por Munitis y Fernando Estévez y su segundo Antonio Castaño y todos los integrantes del equipo técnico y médico. Especialmente se detiene en el apartado de Cano y Dupi. «Solo los que estamos dentro sabemos lo mucho que luchasteis por todos nosotros, anteponiendo todo por nuestra estabilidad, tranquilidad y felicidad».

Mención especial también tiene hacia sus compañeros. «Muchas gracias por respetar el fútbol, por ser grandes profesionales y por anteponer todo lo personal para poder ser grandes como colectivo».

Dani Aquino se despide disculpándose por no haber cumplido los objetivos y las expectativas que había despertado ante una masa social ilusionada con su flamante fichaje, pero con unas vivencias que le han marcado para siempre. «Todo lo que he vivido aquí ha sido mágico. Es cierto que en lo deportivo no han llegado los resultados deseados, pero en lo personal, a pesar de todas las adversidades, ha sido increíble».

Y deja un mensaje para la afición, a la que agradece por hacerle disfrutar cada partido en el Nuevo Vivero. «No dejéis que os dividan y seguid creyendo en que juntos lograréis grandes cosas».

En su tierra le siguen de cerca y el Murcia le tiene en su agenda como prioridad para la próxima temporada.

Dani Aquino deja el Badajoz tras dos temporadas y media en las que ha disputado 60 partidos, 37 de ellos de titular y ha marcado 14 goles. El delantero murciano pone fin a un ciclo como ídolo blanquinegro en una campaña complicada, salpicada por la incertidumbre institucional y en la que le han castigado las lesiones. En este curso ha jugado 24 partidos, once desde el inicio y anotado 4 goles.

El Badajoz no solo echará de menos a uno de los futbolistas de más clase, sino además a un entrenador, ya que Aquino llevaba a un equipo alevín y prebenjamín de La Academia CDB.