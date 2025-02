El Badajoz desafía a un Deportivo sin fuelle

«Están concienciados, ellos saben que es un partido importante, trascendental, eso se palpa». La motivación es máxima en le vestuario blanquinegro, tal y como atestiguaba el técnico Isaac Jové en su comparecencia de este viernes. El envite ante el Deportivo de la Coruña (Nuevo ... Vivero, 19.00 horas) era una de las citas marcadas en rojo en el calendario del Badajoz cuando se dio a conocer la hoja de ruta del grupo 1 de Primera RFEF. Se presagiaba en los albores del curso una pelea encarnizada entre ambos por una primera plaza lejanísima ahora para los pacenses, pero en todo caso las urgencias de ambos confiere a la cita un cariz crucial.

El mejor espejo para el Badajoz es su versión del Sardinero, que hace apenas un mes maniató a otro de los gallitos de la competición y que ahora mismo ostenta un liderato que había sido coto privado de los gallegos durante gran parte de la competición. Esa permuta en el trono denota un punto clave, que el Dépor no llega precisamente pletórico de prestaciones con un pobre bagaje de resultados en las últimas semanas, sumando una sola victoria en los últimos seis partidos en los que ha cosechado tres derrotas y dos empates.

Ese contexto supone un arma de doble filo, porque humaniza a un coco, pero también convierte a los gallegos en una fiera herida que puede revolverse en cualquier momento. Oler la sangre y rematar a un gigante debilitado o sufrir la ira furibunda de un titán y pagar los platos rotos, son los escenarios que se plantean en un duelo con mucho en liza y enjundia a raudales. «Ellos se están jugando mucho, pero nosotros estamos concienciados de que tenemos una gran oportunidad», decía Jové. El potencial de los coruñeses es innegable, pero se trata de un factor que pretende aprovechar en su beneficio el conjunto blanquinegro a modo de punto de inflexión con una victoria que multiplicaría su tasación. El entrenador catalán le otorga la vitola de favorito a la escuadra dirigida por Borja Fernández y destaca que doblegar a todo un histórico aportaría un plusvalor: «Sería algo magnífico para nosotros, para darle continuidad a una buena dinámica y ante un rival como este; supondría una inyección de moral muy positiva».

Badajoz-Deportivo CD Badajoz: Gonzalo Crettaz, Dani Fernández, Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego, Miguel Núñez, Isi Gómez, Clemente, Dani Aquino, Zelu y Gorka Santamaría.

Deportivo de la Coruña: Mackay, Trilli, Lapeña, Jaime, Héctor Hernández, Calavera, Villares, Juergen, Carlos Doncel o Quiles, William y Miku.

Árbitro: Román, Román (comité castellanoleonés).

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 19.00 (fuchs-sports.com).

Resta trascendencia al bache de los visitantes y señala el peligro que entraña medirse a una plantilla plagada de talento. «No viene con la racha más positiva, pero es el Deportivo, tiene grandes futbolistas, es un gran dominador, posee mucha calidad y te somete bastante». Jové sostiene que caer ante los blanquiazules entraría dentro de lo asumible y no sería ningún drama, pero la realidad es que la quinta plaza se atisba a cinco puntos y un tropiezo daría mucho oxígeno a sus rivales. Los triunfos extremeños ante Tudelano y Talavera eran tan necesarios como exigibles para un aspirante al playoff, mientras que el empate sin goles frente al Zamora en casa no permite más concesiones para no quedar descolgados.

Respecto a las claves para decantar la contienda, resaltaba que es prioritario «duplicar la atención y estar muy enchufados los 90 minutos. Es como una gran final, no puedes despistarte ni un segundo. Hay que tratar de quitarles el balón y que vean que vamos a por el partido, que no estén cómodos».

En el apartado de bajas, Jové solo cuenta con la duda de David Concha, que ha tenido fiebre durante un par de días esta semana y que se reincorporó al grupo el viernes. Formará parte de la lista de convocados, aunque no está al cien por cien. En el Deportivo, Víctor y Álvaro Rey han realizado trabajo específico y no llegan a tiempo para el duelo. Por otra parte, el meta Ian Mackay y Trilli arrastraban unas molestias, aunque se han ejercitado con normalidad y serán titulares, según confirmó el propio preparador.

El partido fue declarado medio día del club y el jueves, que finalizaba el plazo para la retirada de suplementos de los abonados, se llegó a una cifra cercana a los 3.300. Este viernes se habían vendido unas entradas 400 más para la cita del sábado.