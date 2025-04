Un Badajoz delicado de defensas recibe a un Sanse espoleado

En el mercado invernal, el Badajoz apostó decididamente por reforzar la parcela defensiva, aun a riesgo de dejar algo más desguarnecidas otras posiciones que habían ... perdido efectivos tras sufrir varias bajas, como es el caso de la medular. Pero los avatares futbolísticos parecen cebados con el eje neurálgico del entramado táctico de José María Salmerón. Especialmente porque el técnico blanquinegro ha mostrado mucha predilección por alinear un sistema con tres centrales. Con esa premisa llegaron Josete y Juanmi, que pasaron automáticamente a la titularidad desde que fueron oficializados sus contratos. Pese a contar con alternativas de sobra en la retaguardia, las lesiones y las sanciones convierten el once de este sábado (19.00 horas) ante el Sanse en un nuevo rompecabezas al que le faltan varias piezas.

Borja García y Edu Sánchez no estarán disponibles de nuevo. En el caso del canterano, el propio preparador almeriense era optimista la pasada jornada respecto a su regreso para este compromiso, pero ahora mismo es una incógnita cuándo podrá regresar a los terrenos de juego. «Lo meteremos cuando tenga sensaciones mejores que no tiene ahora. Al igual que la semana pasada parecía que iba más avanzado que Borja, ahora Borja ha hecho más cosas. Dependerá de la evolución, porque es un tema muscular y esas lesiones dependen de las sensaciones que se adquieren en función de las cargas», explicaba el técnico del conjunto pacense en su comparecencia de este viernes.

No han sido los únicos contratiempos, ya que a los problemas físicos se han unido las ausencias de Juanmi, que fue expulsado en el duelo ante el San Fernando, y de Carlos Cordero, que vio la quinta amarilla y, por tanto, cumple ciclo de amonestaciones. Además, hay varios futbolistas tocados por golpes sufridos en el último choque y, aunque entrarán en la lista, algunos de ellos no están al cien por cien. Sin embargo, no quiso especificar de quiénes se trata. «A ver cómo se recuperan y elegiremos la mejor alineación posible», añadió. La duda está en si opta por reconvertir a algún zaguero para mantener el esquema o juega con cuatro atrás.

CD Badajoz-Sanse CD Badajoz: Kike Royo, Pérez Acuña, Josete, Mariano Gómez, Calderón, Raúl Palma, Mancuso, Jannick, Alfaro, Adilson y Gorka Santamaría.

Sanse: Pedro López, Rafa Navarro, Euse, Juanra, Charlie, Rafa de Vicente, Jime, Borja, Pedro Benito, Mecerreyes y Ródenas.

Árbitro: Alberola Rojas (comité castellanomanchego).

Estadio y hora: Cívitas Nuevo Vivero, 19.00.

Es un fin de semana especial para la ciudad, pero Salmerón aseguró que se abstrae de todo ese ambiente de cara a un duelo ante un rival directo al que podría dar caza en la tabla. «Lo que quiero es ganar el partido, me da igual que sea carnaval o no, pensamos cada semana en ganar e ir escalando en la clasificación. Espero que hagamos buen partido y que la gente se divierta». En el Nuevo Vivero, el Badajoz se ha mostrado últimamente poderoso ante rivales de alcurnia, como el Alcorcón y el Deportivo, a los que derrotó, pero le está costando sacar réditos contra adversarios de su liga. En cualquier caso, ha pasado casi un mes del último triunfo en su feudo, aunque el entrenador andaluz le restó valor a las dinámicas después de que se rompiera la racha positiva en Bahía Sur. «Cuando llevas seis semanas sin perder parece todo muy bueno y cuando pierdes en el séptimo la gente se acuerda de que llevas sin ganar dos o tres partidos».

Delante tendrá a un conjunto madrileño frente al que cuajó uno de los partidos más completos de la temporada venciendo 1-3 con mucha autoridad y solidez. El Sanse, que tuvo un inicio más que aceptable, entró en barrena en diciembre, momento en el que encadenó seis derrotas consecutivas, balance que le costó el puesto a Luis Ayllón.

A partir de ahí, con la llegada de Miguel Ángel Martínez procedente del filial, ha firmado dos empates (ante Córdoba y Depor) y dos triunfos (contra Mérida y San Fernando). «Es un equipo con buenos jugadores en el medio del campo y en la defensa, y arriba tienen a Pedro Benito y Ródenas, que son muy rápidos. Habrá que vigilarlos para que no nos sorprendan porque en las transiciones pueden ser peligrosos». En la última ventana del mercado perdieron a una de sus grandes referencias, Arturo, que se enroló en las filas del Deportivo. Por sanción, se perderá el choque Alberto Villapalos.