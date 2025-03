El Badajoz se crece ante las adversidades

J. P. Badajoz Martes, 2 de mayo 2023, 07:29 Comenta Compartir

No está siendo una temporada nada fácil para el Badajoz. Al equipo blanquinegro le toca luchar contra todo tipo de elementos en una angustiosa ... situación que le mantiene hundido en el fondo de la clasificación. Tampoco es fácil de manejar en esas circunstancias ni deportiva ni emocionalmente. No tiene plantilla para andar pasando esas penurias, pero la competición no perdona. Entre unas cosas y otras se ha visto envuelto en un estado crítico que empieza a pesar a cuatro jornadas del final.

La plantilla trataba de digerir la dolorosa derrota de Linares este lunes festivo en su vuelta a los entrenamientos. La competición volvió a ser injusta con los méritos del cuadro pacense. Demasiado cruel para volverse de vacío de Linarejos. Los jugadores iniciaban la primera sesión semanal con impotencia, frustración y rabia. El gol de Borja García simbolizaba la fe blanquinegra por la salvación. Jugadores y afición fusionados en un abrazo a pie de grada por un mismo objetivo. Pero el destino le asestaba otro duro golpe en el descuento. Ya había sufrido bastante con la expulsión a los cinco minutos de Josete, dos penaltis no pitados y ese primer mazazo del 1-0 en el 83. El Badajoz no se vino abajo después de ver tirado por tierra todo su titánico esfuerzo y se repuso con una demostración de garra y resistencia infinita. Y cuando el punto recuperado ya sabía a gloria de nuevo otro revés le tumbaba definitivamente. Aunque la llevan clavada en el escudo, deja una lectura positiva que refuerza la confianza del vestuario por lograr la permanencia. Una derrota de las que hacen crecer a un equipo. Y de las que unen. «Hemos ganado más que un punto. Nos queda la sensación de la pena de no haber puntuado, pero hemos ganado más que un punto porque a nivel de actitud, de crecimiento, de filosofía, de implicación con la afición... hoy ha conseguido mucho», analizaba David Tenorio a la conclusión del encuentro. Noticia Relacionada David Tenorio pierde a Josete y Pérez Acuña en la batalla de Linarejos Queda el consuelo de que el equipo se crece ante las adversidades y está entregado a la causa. La salvación es posible. El Badajoz cree. Y su conexión con la grada es aún mayor. El dolor une. Y las derrotas hacen más fuertes. El técnico blanquinegro quiso tener sus primeras palabras para esa hinchada fiel que volvía a desplazarse en masa hasta Linares. «Dar las gracias a la afición porque ha vuelto a apoyar a su equipo, que está en el día a día y quiere que se salve e invierten el fin de semana y el puente en viajar», subrayó el técnico blanquinegro. No obtuvo ningún premio, pero el conjunto pacense dejó buenas sensaciones. «Ha hecho un partido extraordinario, es bárbara la actitud de los jugadores, no se les puede pedir absolutamente nada», destacaba Tenorio. El entrenador del Badajoz se mostró muy dolido por la actuación arbitral. «El partido está condicionado por lo que está condicionado. Agradezco infinitamente que los árbitros sepan reconocer sus errores. Lamentablemente cuando se toma una decisión de ese tipo y se está jugando con la carrera profesional de jugadores honestos y de un club honestos hay que ser un poquito más reflexivos, pararse a pensar dos segundos para tomar la decisión oportuna, que evidentemente no era la expulsión». Tenorio señaló que el asistente le reconoció la equivocación arbitral. «Expresamente me lo dice el linier en el descanso». Alberto González también admitía haberle sorprendido la roja directa a Josete. «En ningún momento me hubiese esperado que pitara la expulsión. Reconozco, desde mi punto de vista, que ha podido ser excesivo», comentó el técnico del Linares. Esta circunstancia hizo más fuerte al equipo pacense. «A partir de ahí el equipo ha trabajado. Las mejores ocasiones han sido del Badajoz. Ha habido dos penaltis en el área contraria... Pero en fin, es hablar por hablar. Hoy construimos para el futuro», precisó Tenorio.

