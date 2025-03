El Badajoz carga sus primeros minutos en Jerez de la Frontera

J. P. BADAJOZ. Viernes, 22 de julio 2022, 08:27 Compartir

El nuevo Badajoz está por hacer, pero ya ha puesto las piezas que dispone sobre el tablero verde. Con apenas dos días de entrenamiento y casi la mitad del plantel por llegar ha tenido su primer ensayo de pretemporada. El equipo blanquinegro se desplazó el miércoles hasta el Barceló Montecastillo Golf de Jerez de la Frontera donde disputó un partido de entrenamiento a puerta cerrada frente al Al-Arabi de Catar. El equipo de Isaac Jové iniciaba su rodaje con diez jugadores de la primera plantilla y caía derrotado por 2-1 con gol de Álvaro Sánchez para los pacenses. Para este test relámpago no viajaron los últimas incorporaciones Luis Valcarce, Mariano Gómez y Alessandro Burlamaqui, que se quedaron en Badajoz aún pendientes de los reconocimientos médicos.

Sin mucho margen para sacar conclusiones, el técnico blanquinegro pudo seguir con atención a los jugadores que están estos primeros días a prueba con el equipo y a los seis canteranos Miguel Narváez, Álex López, Fernando Moreno, Pablo Guerrero, Agustín Izquierdo y Dani Cordero.

En lo social, el Badajoz alcanza ya a los 2.000 abonados. El club anunciaba que debido al retraso en la activación de la venta online se amplía la fecha de reserva de asientos para sus abonados hasta el domingo 31 de julio y por tanto las reubicaciones se pasan al 3 y 4 de agosto.

Jesús Clemente se despedía oficialmente del Badajoz. «Han sido dos temporadas muy intensas en las que casi alcanzamos la gloria y por otra parte, sufrimos lo indecible por circunstancias extradeportivas», apuntaba en una nota. El futbolista pacense se marcha tras un cruce de comunicados con el club con versiones distintas sobre su salida, pero con la conciencia tranquila de haberse entregado al máximo por el escudo. «Dejo este gran club por el que no he dudado siempre en darlo todo». En su despedida hizo extensivo su agradecimiento a todos los trabajadores, sus compañeros de vestuario y cuerpos técnicos y en especial a la afición. «Siempre he sentido vuestro cariño y apoyo. Nunca olvidaré los momentos vividos en el Nuevo Vivero, no sabéis cuánto lo echaré de menos». Jesús Clemente está convencido de que el Badajoz se sacará esa espina de ese ascenso fallido hace dos años. «Estoy seguro de que con vuestro aliento nuestro gran club llegará más pronto que tarde al sitio que le corresponde y yo seré muy feliz por ello».

Otro exblanquinegro que se despedía este jueves fue Francis Ferrón del San Fernando en una rueda de prensa acompañado por otro ex David Vizcaíno, director deportivo isleño. El delantero algecireño maneja varias propuestas y la afición pacense ya ha mostrado su deseo ante un posible regreso al Nuevo Vivero.

