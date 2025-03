El Badajoz carga contra Parra y le acusa de llevarse la taquilla del Amorebieta

J. P. BADAJOZ Martes, 25 de octubre 2022, 22:16 Comenta Compartir

A pesar de que no consta en el CSD, desde la nueva propiedad insisten que Atlantis es dueña de Lanuspe, según sostienen a través de ... un comunicado emitido en respuesta a Joaquín Parra tras su entrevista en el Diario HOY. En dicha nota firmada por el Badajoz SAD, se arremete contra el expropietario del club acusándole, entre otras cosas, de llevarse la «totalidad de la taquilla contra el Amorebieta, que además debiera haberse ingresado en la Real Federación y a la que ha tenido que hacer frente el Club en junio de este año, por un importe de 160.000 euros», asunto que según se expone se ha puesto en manos de las autoridades competentes. También se subraya que durante su etapa no existía contabilidad ni se auditaron las cuentas como marca la ley. De hecho, tal y como se publicó el pasado mes de junio el Badajoz no presenta ningún balance económico en el Registro Mercantil desde su transformación en SAD en el año 2020.

Los nuevos dueños señalan que el club ya «tenía graves atrasos en los pagos» antes del ingreso en prisión de Parra y pone como ejemplo el mantenimiento del césped desde diciembre de 2020. Además, el club sostiene que parte de esa deuda se palió con el dinero de los abonos de la campaña siguiente (2021-22). También critica la gestión de Parra y cuestiona la procedencia del capital que entraba en el club «gastando en fuegos artificiales y luces de colores, sin invertir en la generación de recursos propios y confiando exclusivamente en la aportación de dinero externo procedente de negocios que son investigados por el juzgado por graves delitos». El Badajoz mantiene en su comunicado que «a día de hoy no se le reconoce deuda alguna al señor Parra», al contrario de lo que está reclamando el empesario sevillano. En cuanto al supuesto engaño en la compra-venta que denunciaba Joaquín Parra, desde el club aseguran que tanto el propio Parra como su esposa y su hijo Álvaro estaban al corriente de la identidad de los compradores y que al conocer las amenazas que estaban recibiendo Lanuspe contrató un servicio de seguridad para proteger la vivienda de su familia. La nueva propìedad resalta que desde que Lanuspe asumió el control del club «ha procurado el ingreso del dinerario suficiente para el pago de los gastos corrientes y así seguirá haciendo hasta que se llegue a la necesaria sostenibilidad financiera». El club añade que «es responsable de sus actos hasta las últimas consecuencias, apoyando a la plantilla y cuerpo técnico» y concluye la nota pidiendo respeto a la institución, sus aficionados y accionistas minoritarios. Noticia Relacionada Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz: «Amenazaron a mi mujer y mis hijos para que vendiera» El Badajoz anuncia que este miércoles por la tarde el presidente Luis Díaz-Ambrona y el secretario del consejo y asesor jurídico Diego García se reunirán con representantes de los pequeños accionistas y aficionados.

Temas

Fútbol