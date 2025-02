El Badajoz busca desplegar sus alas en Lezama tras tocar fondo

Manuel García Badajoz Sábado, 4 de diciembre 2021, 19:23 Comenta Compartir

«Hay que ser mas tranquilos y maduros». Era la receta del técnico del Badajoz, Óscar Cano, para revertir una situación que ni mucho menos es dramática ni desesperada, pero que empieza a enquistarse después de haber logrado una sola victoria en los últimos siete encuentros (ocho si se cuenta el de Copa del Rey). Clasificatoriamente el efecto de esa racha no es demoledor (a dos puntos del playoff), pero sí reconocía en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo ante el Bilbao Athletic (Lezama, 12.00 horas, retransmitido por Footters), que está mermando la confianza de unos jugadores con miedo al fallo, especialmente en las jugadas a balón parado.

El técnico granadino se mostró este viernes preocupado por el apartado anímico de su plantilla, «me afecta que ellos estén mal», recalcó, al tiempo que decía asumir con estoicismo uno de los gajes de su oficio, estar siempre en la picota. «Jamás temo perder el cargo, porque el mismo 12 de julio firmando mi contrato sabía que me quedaba un día menos de estar en el Badajoz».

En muchos casos la falta de experiencia y la juventud están siendo claves a la hora de gestionar los errores y asumir ciertas responsabilidades a las que no están habituados. Pero también las circunstancias han incrementado ese aura. Tras la detención de Joaquín Parra, «la dirección deportiva no pudo completar la plantilla y luego han venido desgracias que no son habituales en el fútbol». Se refiere a contratiempos como los de Adilson y Dani Aquino que han obligado a dar un protagonismo y roles en el juego a futbolistas cuyo papel a priori iba a ser menos nuclear. «Le estamos pidiendo a Aitor que sea lateral izquierdo cuando ha jugado muy poco en el Badajoz como lateral derecho, que es su puesto habitual. Que Barri coja galones que tenían otros el año pasado cuando él se tuvo que irse cedido en una categoría inferior».

El técnico analizó otra variable más de la ecuación, la competencia interna en el grupo asociada a la plaga de lesiones: «Hay futbolistas que saben que van a jugar. No digo que se relajen, pero cuando no te aprietan, ese porcentaje de autoexigencia que se da cuando otro está esperando a que lo hagas mal para jugar, en algunos puestos no existe».

Las bajas volverán a acondicionar el once blanquinegro. A Adilson y Aquino, que regresarán previsiblemente a partir de enero, se unen las ausencias de Otegui y Adri Cuevas, el último en ingresar en la enfermería. La parte positiva es que vuelve a una lista Dani Fernández, ausente ante la SD Logroñés y en Copa. Truyols, que también era duda, finalmente ha viajado a tierras vascas. El canterano Gallego completa la convocatoria.

Punto de inflexión

El preparador andaluz enfocaba el choque ante los vizcaínos como un posible punto de inflexión que les arranque de una dinámica negativa tras el revés sufrido ante el Alcoyano en el torneo del KO: «Después de un golpe definitivo necesitas tocar fondo para desplegar las alas y esa esperanza tenemos».

Se miden a un rival imprevisible, herido, con talento, pero irregular, caótico y blando de medio campo hacia atrás. Los bilbaínos coquetean con los puestos de descenso, con tan solo 12 puntos, a nueve de los blanquinegros, pero la pasada jornada estuvieron a punto de sorprender al todopoderoso líder, al que le arrebataron un punto que pudieron ser tres. «Dieron un paso adelante y pusieron contra las cuerdas al Deportivo», advertía Óscar Cano. Pero reconoce que también son conscientes de sus debilidades: «tienen todos los pecados de los filiales, en determinadas circunstancias denotan falta de contundencia».

Bilbao Athletic y Badajoz se vieron las caras en el verano de 2020, en el playoff de ascenso a Segunda, una eliminatoria de cuartos de final que se saldó con empate a uno y que se dirimió en la tanda de penaltis (6-5).

Será un partido especial para Gorka Pérez, que militó en las filas bilbaínas, pero sobre todo para el delantero Gorka Santamaría, que pisará con otro escudo la que fue su casa como canterano desde alevín, llegando a militar en Segunda División con el segundo equipo rojiblanco. «Estoy muy feliz, soy primero vasco y luego extremeño», comentaba el pichichi blanquinegro, que hasta la fecha ha firmado cinco dianas.

Bilbao Athletic-Badajoz Bilbao Athletic: Agirrezabala, Núñez, Paredes, Jaso, Kortazar, Prados, San Bartolomé, Artola, Luis Bilbao, Diarra y Nico Serrano.

CD Badajoz: Gonzalo Crettaz, Dani Fernández, Pardo, Gorka Pérez, Aitor Pascual, Barri, Isi Gómez, Miguel Núñez, David Concha, Zelu y Gorka Santamaría.

Árbitro: López Parra (comité cántabro).

Estadio y Hora: Instalaciones de Lezama, 12.00 (Footters).