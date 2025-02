El Badajoz, a borrar la huella de la primera derrota

En el trabajo rutinario de la semana del Badajoz se ha colado un visitante hasta ahora inédito en el vestuario esta temporada, aunque es un factor indisociable de una profesión donde decenas de factores condicionan el resultado final de un encuentro. El pasado sábado el ... conjunto pacense encajó su primera derrota del curso ante el Algeciras en un partido que dejó un regusto amargo de un guarismo adverso, amplificado por la hiel de las lesiones, un juego trabado y sin fluidez y una falta de puntería arriba que, no por consabida ante la ausencia de efectivos en la posición, deja de ser preocupante.

Isaac Jové, en su comparecencia previa al partido que enfrenta este domingo a los extremeños con el Castilla en Valdebebas (12.00 horas), se mantuvo impertérrito ante las secuelas anímicas que el pinchazo en su feudo pudiera generar entre sus jugadores. «En el fútbol va a existir la derrota, no vas a ganar siempre y el futbolista debe estar preparado para ello». Si bien es cierto que se trata de una plantilla joven, en su mayoría están muy curtidos en duelos de alta exigencia y eso ayuda a convivir con normalidad con las dos caras de la moneda. El técnico catalán reconoce que ha «reforzado positivamente a mis futbolistas», pero que no le ha tocado ejercer de psicólogo al respecto.

«Nos hemos centrado en analizar los motivos por los que se pudo dar y hemos corregido todo». Sí que se lamentó más por las consecuencias físicas que dejó un partido caracterizado por la dureza y que dejó varios tocados. «Lo que más preocupó fueron las bajas y que me impidan tener la disponibilidad de todos al cien por cien para seguir compitiendo al nivel en el que lo estaban haciendo». A este respecto no quiso desvelar quiénes estarán disponibles y emplazó a este sábado para tomar la decisión de si Raúl Palma, Francis Ferrón, Jesús Alfaro, Chendri, Valcarce y David Soto están aptos, sin olvidar la ausencia confirmada de Mancuso, con un partido de sanción tras su expulsión. Álex López, Edu Sánchez y Santiago Müller (habituales en las últimas listas) completarán la expedición hacia tierras madrileñas y seguramente Jové tenga que echar mano de alguna pieza más del filial.