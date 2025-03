Al Badajoz no le basta con el corazón

El Badajoz hizo lo más difícil, pero se quedó a medias en su objetivo de tumbar a un rocoso Talavera. Lo intentó por todas las ... vías posibles con más pundonor que golpeo y se tuvo que conformar con un trabajado empate. Porque no pudo llevarse la victoria, pero también sudó lo suyo para retener al menos un punto. El debutante en el Nuevo Vivero Buyla adelantaba a los blanquinegros sin tiempo a que el público se sentara en sus asientos, pero el Talavera devolvía la igualdad en el marcador con un tanto de Zanelli con algo de fortuna. Ni el efecto Gorka Santamaría pudo obrar ese milagro al que se agarra el Nuevo Vivero en esos finales de infarto.

Llevaba seis partidos consecutivos sin encajar un gol y nada más empezar, pum, el Badajoz tiró la puerta abajo. Jannick Buyla adelantaba a los suyos en su estreno en el Nuevo Vivero con un misil que reventó el blindaje visitante. Mejor no se le podían poner las cosas al equipo blanquinegro. La defensa se abría a su paso y el primer fichaje invernal aprovechó el pasillo para taladrar la caja fuerte. El reloj apenas llegaba a los dos minutos y los de Salmerón ya habían conseguido lo más difícil ante el impenetrable Talavera.

Pero el Badajoz entregó la pelota a su rival. Se sentía incómodo. Buscaba el pase largo, transiciones rápidas y cogerle a la contra. Las triangulaciones entre Alfaro, David Soto y Ferrón permitían merodear las inmediaciones de la portería de Biel Rivas, pero sin hacer daño. Atrás se sentía seguro a pesar de la improvisada zaga sin laterales específicos para cubrir las ausencias. Salmerón recurrió a Calderón en la derecha y Pérez Acuña a pie cambiado en la izquierda para tan compleja misión. Kike Royo no había tenido que intervenir hasta el momento. Pero pasado el cuarto de hora, en el primer acercamiento, el Talavera equilibró la balanza. En una jugada de lo más extraña y sin aparente peligro, pero que la defensa pacense no supo despejar con contundencia y favorecido por un rebote, Escudero se sacó un centro desde la línea de fondo pegado al poste derecho para que Renan Zanelli marcara a placer en el otro palo. El Nuevo Vivero se quedó más frío todavía del que se estaba pasando en las gradas en una tarde gélida.

Tocaba empezar de nuevo. El Badajoz no se descompuso. Mantuvo el guion intentando llegar lo más rápido posible al área contraria. Pero seguía sin claridad de ideas y de juego. El balón quemaba en las botas blanquinegras. Demasiadas imprecisiones.

Burlamaqui se jugó la expulsión como último jugador en una mal entrega tras un saque de esquina para pasar el balón a Kike Royo desde el círculo central y tener que agarrar al delantero Escudero en clara ventaja en carrera para evitar que se plantara solo ante el portero blanquinegro.

El Talavera continuaba teniendo el control de la situación, pero las ocasiones eran para el Badajoz. Cordero la tuvo a la media hora al recibir un pase de la nuerte de Ferrón en un remate muy forzado casi bajo palos que se marchó por encima del larguero. Y poco antes del descanso Calderón metía un centro envenenado desde la derecha que la defensa cerámica envió a córner.

Nada más arrancar la segunda parte, Gorka Santamaría salía del banquillo a calentar recibiendo la ovación del Nuevo Vivero. La afición blanquinegra tenía ganas de volver a verle en acción. Y su equipo también le necesitaba.

Salió algo dormido el Badajoz y Zanelli se encargó de despertarle al soltar un latigazo que se marchó rozando el poste. El susto hizo reaccionar a Salmerón, que inmediatamente llamó a Gorka Santamaría, al mismo tiempo que los blanquinegros respondían con una contra vertiginosa que dejaba a David Soto delante del portero y su disparo despejado de puños por Rivas. Ferrón estrelló el balón en el larguero en el rechace, pero el asistente invalidó la jugada por fuera de juego.

Antes de que el deseado entrara al campo, el Talavera dispuso de otra oportunidad en las botas de Carlos Parra. El técnico blanquinegro no se lo pensó más y realizó un triple cambio con Mancuso y José Mas, además de Gorka Santamaría. El Nuevo Vivero recibía a su hijo pródigo con una sonora ovación. Pero la grada pasó de calentarse las manos con las palmas a llevárselas a la cabeza con un paradón de Kike Royo a bocajarro de Brau. Apareció el santo en la intervención milagrosa de cada partido.

Calderón había adelantado líneas con la entrada de José Mas y eso le permitió tener mayor movilidad para perforar hacia la portería. Suya fue una jugada personal con varios recortes dentro del área que la zaga visitante desarticuló.

El Talavera cada vez pisaba el área pacense con mayor peligro. Salmerón trató de frenar las acometidas de su rival dando entrada a Raúl Palma por Zelu. Tenía que contener y pausar el juego. Poco después en un córner el balón se paseó por delante de la portería de Rivas sin encontrar rematador. El Badajoz intentaba sacudirse así de tanto sufrimiento. Porque el equipo cerámico apretaba lo suyo y cada avance era un suplicio para los blanquinegros. Zanelli descosía las costuras pacenses metiendo el miedo en el cuerpo. El Badajoz achicaba agua como podía. Pero salía valiente en busca de la victoria. Con más corazón que otra cosa porque no terminaba de encontrar esa oportunidad que resultase definitiva. Calderón tuvo una buena posición de disparo tras una buena combinación entre Alfaro y Buyla, pero la tiró fuera. Era un querer y no poder con el peligro de quedarse sin nada por las punzantes descargas del Talavera. Buyla, ya cansado por su enorme derroche físico, dejó su sitio al canterano Fernando Moreno. No había tiempo ni fuerzas que perder. Toda gota de sudor valía su peso en oro.

Al final, el Badajoz suma un punto en su progresión por escapar de la quema y la próxima jornada repite en el Nuevo Vivero ante el líder Alcorcón.