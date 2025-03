El Badajoz se asoma con ilusión al playoff

J. P. BADAJOZ. Martes, 19 de abril 2022, 07:35 Comenta Compartir

El playoff está un poco más cerca. A cuatro puntos. El Nuevo Vivero tiene fe. Se lo cree. La afición volvió a despedir al equipo al grito de «sí se puede» como ya hiciera ante el Deportivo en una conjura que recuerda la remontada de hace dos temporadas en una recta final espectacular. La ilusión se palpa en el ambiente y el vestuario también confía en hacerlo posible. «Estamos envueltos en una situación que puede ser un premio a todo el esfuerzo de la temporada. Pero tampoco hay que meter un foco de ansiedad a los futbolistas. Hay que trabajar cada partido y luego ir viendo lo que va sucediendo. Ojalá podamos conseguirlo. Somos ambiciosos», apuntaba Isaac Jové tras la victoria ante el Unionistas.

El técnico blanquinegro lo consideraba un triunfo doble por la particularidad de tener la bola extra del Extremadura el próximo fin de semana. «Era un partido de 6 puntos», sostenía. En ese sentido, no cree que el parón corte ninguna dinámica al equipo después de su importante victoria y agradece este respiro en el calendario para oxigenar a los jugadores. «Tres puntos y que descansen. La dinámica es la misma. Yo prefiero no jugar y tener los tres puntos. Mentalmente les puede venir bien, seguro». El Badajoz saldrá así como el gran agraciado de una próxima jornada donde los nueve implicados en la pelea por las tres plazas que dejen Racing y Deportivo se enfrentan entre ellos. El equipo pacense no jugará, pero Jové no alterará el ritmo normal de trabajo de su equipo. «Lo primero es detectar el estado físico del futbolista. Seguir trabajando fuerte en todos los aspectos y no perder la tensión. No es una semana de vacaciones, es una semana más de trabajo. No va a cambiar mucho», explicó.

Pese a que los seis puntos de esta semana pueden colocar al Badajoz en una buena situación para dar el zarpazo hacia la fase de ascenso, Jové continúa fiel a su discurso moderado, sin lanzar las campanas al vuelo. «Según los resultados y las circunstancias veremos a ver en qué situación estamos y por lo que podemos estar luchando».

Jové admite que han dado un paso importante para engancharse al playoff, pero mantiene los pies en el suelo y apela al trabajo semanal. «Ilusionarse no. Les digo que no hay que pensar en playoff, pensar en este partido. Era importante ganar», precisó al tiempo que valoraba lo conseguido por los jugadores en una temporada llena de adversidades. «Es un premio que se han ganado y quizás nadie esperaba estar ahí ahora mismo. Es mérito de ellos». En ese punto de acariciar el playoff, puso en contexto todas las vicisitudes que está teniendo que soportar el vestuario. «La exigencia es máxima y todo el mundo se ilusiona, pero no olvidemos que la situación es la misma y los futbolistas siguen sufriendo. Está todo en el aire y nunca perdieron la profesionalidad», remarcó. Y pasó página definitivamente del decepcionante encuentro de la semana pasada ante el Calahorra. «Por un partido no se puede señalar a nadie y menos a ellos con todo lo que vienen aguantando. Para mí todos los futbolistas siempre han estado a un nivel muy alto de exigencia».

Isaac Jové también destacó el papel de la grada a la hora de hacer frente común para conseguir los objetivos. «La afición ha estado hoy espléndida y la unión desde el principio ha sido magnífica. Eso ayuda mucho y empuja al equipo. Es importantísimo, el equipo lo necesita».

En cuanto a su situación personal de no poder sentarse en el banquillo reconoce que le irrita cada vez más y lo asume con impotencia. «Sigo igual de quemado y enfadado. Lo paso muy mal arriba».