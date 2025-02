El Badajoz, al asalto de la casa blanca con lo puesto

J. P. BADAJOZ Sábado, 24 de septiembre 2022, 20:39 Comenta Compartir

Nada más motivador que un gran desafío para levantar el ánimo y sobreponerse a los contratiempos. El Badajoz viaja con lo justo, lo que se traduce en doce jugadores de campo de la primera plantilla y el portero suplente tras no poder recuperar a tiempo a los lesionados Francis Ferrón, Raúl Palma, David Soto, Alfaro y Valcarce, a quienes se suma Mancuso por sanción. Entre los tocados solo se subió al autobús Theo Chendri. Ante este panorama, la alineación titular casi se hace sola.

En estas circunstancias, el equipo blanquinegro tiene todo un reto por delante en Valdebebas donde una victoria adquiere un doble efecto para recuperar sensaciones y disipar cualquier tipo de dudas. Es el escenario y el rival ideales para recargar la autoconfianza en sí mismos después de una derrota que dejó cierta inquietud en el Nuevo Vivero.

Aunque el equipo no llega en las mejores condiciones, los de Isaac Jové están dispuestos a dar un golpe de autoridad ante el Castilla y resarcirse de ese último tropiezo en casa, que más allá de quedarse sin sumar fue la imagen de inoperancia que evidenció. El técnico blanquinegro fue tajante en ese sentido a la hora de reconocer los errores y de hacer autocrítica. «Hemos intentado corregir directamente todo». Aunque trata de rebajar la trascendencia de haber perdido y le quita más el sueño las ausencias. «En el fútbol va a haber derrotas, no vas a ganar siempre, eso no existe. El futbolista tiene que estar preparado para eso. A mí lo que más me preocupó del partido anterior han sido las bajas, las lesiones, todo lo que fue sucediendo», señaló durante su comparecencia del viernes.

En ese apartado, ha tenido que completar la convocatoria con otro canterano, Fernando Moreno, además de los ya habituales Muller, Álex López y Edu Sánchez. La plaga de lesiones es larga y después de probar hasta última hora a los tocados, especialmente a Ferrón, solo recupera a Chendri. «Han estado con los fisios y readaptadores para tratar de recuperar lo antes posible. Mañana –por el sábado– vamos a saber la disponibilidad exacta y la evolución de los jugadores», añadía. En cualquier caso, el preparador catalán confía en su plantilla y ha trabajado a conciencia el partido toda la semana con lo que tiene. «Hay un plan A, simplemente. El partido está preparado con los futbolistas que están disponibles y los que estén estarán preparados para jugar», remarcó.

REAL MADRID CASTILLA-BADAJOZ REAL MADRID CASTILLA De Luis; Tobías, Rafa Marín, Pablo Ramón, Dotor, Arribas, Peter, Álvaro Martín, Javier Villar, Marvel e Íker Bravo.

CD BADAJOZ Kike Royo; Pérez Acuña, Mariano Gómez, Borja García, Cordero; Adilson, Javi Ros, Burlamaqui, Theo Chendri; Calderón y Zelu.

ÁRBITRO Pastoriza Iglesias (gallego).

ESTADIO Y HORA Valdebebas, 12.00 horas (Real Madrid TV).

El Real Madrid Castilla de Raúl González siempre parte entre los candidatos al ascenso y cuenta con una generación de promesas llamada a hacer realidad ese gran objetivo tras varios años sin conseguirlo. «A priori siempre es el favorito en cada encuentro por todo, la entidad, nivel presupuestario y tiene futbolistas elegidos para estar en esa entidad y tienen la obligación de estar arriba y luchar por ascender», apunta Jové, quien subraya una extraordinaria calidad individual capaz de decantar el partido en cualquier momento. «Es un rival muy parecido al primer equipo, en el sentido de que no te puedes despistar ni un segundo, tienes que duplicar la concentración, los esfuerzos y esa atención continua. Son futbolistas con tanto talento que parece que no están en el partido y solo con que tengan tres acciones pueden despertar y marcar la diferencia».

Este curso parece haber arrancado y llega a la cita lanzado tras su exhibición en la goleada 1-5 al Sanse. «Tenemos que pensar en ir bien preparados, tenerlo bien planificado y que se compita bien», asume Jové.

El entrenador del Badajoz se muestra satisfecho con el nivel del equipo, al margen del lunar del Algeciras. «El equipo ha estado a un gran nivel, sobre todo las tres primeras jornadas». En ese punto pide paciencia. «Es un equipo totalmente nuevo que necesita un proceso y aún así estoy contento por cómo están saliendo las cosas».

