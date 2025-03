El Badajoz, ante su ocasión de oro

«No tenemos nada que perder». Suena a tópico y a muletilla socorrida, pero en realidad es un ejercicio de descarga de responsabilidad sobre la ... plantilla. Isaac Jové es plenamente consciente de la situación límite que atraviesa el vestuario del Badajoz y que cualquier chispa puede hacer saltar por los aires una estabilidad anímica que pende de un hilo. «Se genera estrés, pero prefiero que sea por un objetivo así, es bonito. Hay que tener cuidado con ese estrés, el de mañana va a ser un partido importante pero no determinante. Lo he vivido cuando era futbolista y esa tensión te mantiene alerta».

Con el playoff a tiro, no quiere que ningún factor exógeno interfiera y tampoco que se genere una presión adicional respecto a un objetivo que ha pasado de imperativo en los albores del curso a toda una proeza. «Hemos conseguido algo que era impensable en su momento por todo lo que estaba transcurriendo. Lo hemos encontrado a base de trabajo, nos lo hemos ganado y es una ilusión», argumentaba en la rueda de prensa previa al choque de este sábado (Nuevo Vivero, 17.00 horas) ante el Bilbao Athletic.

E insistía en este extremo, reconociendo que durante estas semanas le está tocando ejercer de terapeuta improvisado con sus pupilos, ya que a algunos de ellos ya empieza a pasarles factura el contexto que se remonta a varios meses. Reconoce que han aprendido a convivir con una situación atípica que, aunque no se ha normalizado, sí se ha integrado para tratar de que no interfiera en el trabajo diario. «Les doy consejos para liberarlos mentalmente y que se desahoguen, que se focalicen en el fútbol y en lo que nos estamos jugando».

Porque el Badajoz llega a este duelo con el firme (y realista) propósito de asaltar el playoff que tanto se le resiste en las últimas fechas. Y así lo destaca el propio técnico blanquinegro: «No he vivido aquí una situación de estar tan cerca y es en un momento muy clave, porque no hay margen de error casi, no hay tiempo apenas, lo que no consigas ahora, se este escapa», comentó sin tapujos tras mostrarse más precavido previamente.

Por segunda jornada consecutiva, los enfrentamientos de sus rivales por la cuarta y quinta plaza (las tres primeras parecen inalcanzables) son propicios para que cedan puntos, ya que el Celta B visita al líder Racing de Santander, mientras que la UD Logroñés juega en Riazor frente al Deportivo de la Coruña. Es, por tanto, una ocasión de oro para dar un puñetazo en la mesa.

CD Badajoz-Bilbao Athletic CD Badajoz: Gonzalo Crettaz, Aitor Pascual, Gorka Pérez, Pardo, Josema Gallego, Miguel Núñez, Adri Cuevas, Jesús Clemente, Zelu, David Concha y Gorka Santamaría.

Bilbao Athletic: Agirrezabala, Núñez, Sillero, Paredes, Chasco, Naveira, Diarra, Guruzeta, Malcom, Artola y Luis Bilbao.

Árbitro: Bueno Prieto (c. madrileño).

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 17.00 (Footters).

Delante tendrá a un Bilbao Athletic que, si bien lucha por eludir el descenso, es uno de los equipos que mejores números está cosechando en la segunda vuelta. Sin embargo, la irregularidad es uno de sus aspectos distintivos, capaz de caer goleado ante un rival directo como el Talavera (4-0) y empatar (1-1) frente al Deportivo. «Son jugadores con mucho talento con la mentalidad de dar el salto al primer equipo y cada partido es un test para demostrarlo de cara a su futuro. Es un conjunto joven que físicamente está muy preparado».

En la escuadra pacense sigue siendo baja Dani Fernández, cuyo tiempo de inactividad se extenderá al menos tres semanas más, como advirtió el propio Jové. Se une en ese parte médico Isi Gómez, que no podrá ser de la partida, aunque no especificó las causas. Se abre en esa posición la posibilidad de la vuelta a la titularidad de Adri Cuevas u Otegui. David Concha ha sufrido algunas molestias durante la semana, pero no le impedirán estar en el once. En los rojiblancos, la principal ausencia es la de Prados, pieza fundamental en la medular, que fue expulsado en el duelo de la pasada jornada ante la SD Logroñés. Su posición la ocupará, previsiblemente, Naveira.