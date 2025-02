El Badajoz, ante el más difícil todavía contra un rival directo

Sobre la bocina, en los últimos instantes hábiles para tramitar la documentación y poder disponer de su ficha para el duelo ante el Pontevedra (Pasarón, ... 19.00 horas) llegó como bálsamo el fichaje de Jannick Buyla. Si se impone la lógica, saldrá como titular en el once que alinee José María Salmerón. Primero por absoluta necesidad a tenor de una convocatoria cortísima y descompensada que tiene el centro del campo y la defensa como principales zonas damnificadas.

Si ese argumento no es sobradamente elocuente para motivar su participación de inicio en un duelo crucial en la lucha por la permanencia, también juega a su favor que no es un recién llegado que apenas ha tenido tiempo para aterrizar. No en vano, el futbolista internacional con Guinea Ecuatorial lleva casi un mes a las órdenes del técnico almeriense y está preparado para el envite. No es ni mucho menos la solución definitiva a los acuciantes problemas que atraviesa la escuadra pacense, pero todo adscrito a la causa es más que necesario.

A menos que Salmerón apueste por dar el testigo a los más jóvenes, que contarán con gran protagonismo en la lista, todo apunta a que el reciente fichaje formará en la medular con Burlamaqui, pese a que ni Isaac Jové ni su relevo en el cargo han apostado por él. No en vano, el centrocampista peruano ha registrado en los últimos once encuentros una paupérrima cifra de 60 minutos disputados. Las salidas de Théo Chendri y Javi Ros, unidas a la sanción de Mancuso y la contractura de Raúl Palma, duda hasta última hora, dejan un panorama desolador en esa parcela. Se barajaba la posibilidad de que el medio andaluz forzara, pero el club no dio información sobre la relación de jugadores que pusieron rumbo este viernes a Pontevedra. En el mejor de los casos, viajaron 13 futbolistas de la primera plantilla.

Pontevedra-Badajoz Pontevedra: Cacharrón, Churre, Soto, Luis Martínez, Samu Araujo, Yelko, Miguel Román, Borja Domínguez o Jon Bakero, Alberto Rubio y Rufo.

CD Badajoz: Kike Royo, Edu Sánchez, Carlos Cordero, Pérez Acuña, José Mas, Buyla, Burlamaqui, Calderón, Alfaro, Adilson y Ferrón.

Árbitro: Alberto Fuente Martín (comité cántabro).

Campo y hora: Municipal de Pasarón, 19.00.

Mismos problemas en la retaguardia, ya sin Luis Valcarce, Salmerón ha perdido para la cita en tierras gallegas a dos de sus puntales en el eje de la zaga, Borja García por lesión y Mariano Gómez por acumulación de amarillas. Arriba, sin embargo, es donde más alternativas posee, por lo que el preparador andaluz tendrá que aprovechar esos recursos para componer el rompecabezas.

«Condiciona todo», se lamentaba Salmerón, ya que esta tesitura no solo afecta al día clave del enfrentamiento, sino a todo el proceso previo en los entrenamientos. «Hemos tirado de juveniles y gente del B, hemos podido completar, pero el día a día te da la intensidad y competitividad y eso es lo que te aporta para estar preparados para afrontar los partidos».

Los factores no sonríen a los intereses de los blanquinegros en este partido pero, a pesar de ello, sostiene que «tendremos que ir a pelear, a trabajar y hacer todo lo que podamos para conseguir ganar». Sobre todo por la situación clasificatoria de los extremeños, a un punto del último puesto del descenso que ocupa su adversario de este sábado, con las mismas aspiraciones. «Sabemos lo que nos jugamos y este es un partido muy importante. Si ganáramos daríamos un paso importante para que la próxima semana llegaran refuerzos y tener una situación más normal». Otro hándicap, aunque en este caso compartido por los dos contendientes, será el estado del terreno de juego. «Por lo que he visto el campo está en malas condiciones, con barro, y dan lluvia para el día del partido».

Los gallegos cerraron el año con un triunfo ante el Algeciras gracias al gran estado de forma de Yelko, que ha anotado tres tantos en los dos últimos choques y el entrenador del conjunto pacense destaca que se trata de un equipo con «muy buenos jugadores, con delanteros como Rufo o Charles, gente por banda y que es fuerte atrás».

Ausencias en los locales

Los locales cuentan con las ausencias de Libasse Guèye, en paradero desconocido tras marcharse en el parón navideño, y de Mario Ortiz, que se ha incorporado al Algeciras. Además, el técnico Antonio Fernández tiene las dudas de Borja Domínguez y Ángel Bastos, que no participaron en el partido copero del pasado miércoles ante el Mallorca. Sí está disponible Yelko, que se perdió el choque del torneo del KO por su sanción en la anterior eliminatoria.