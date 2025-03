El Badajoz alcanza su primer objetivo

J. P. BADAJOZ Jueves, 4 de agosto 2022, 07:36 Comenta Compartir

Casi sin hacer ruido, el Badajoz ya ha llegado a su primer objetivo. El grupo mexicano desembarcó en el Nuevo Vivero con la idea clara ... de no gastarse más de las previsiones de ingresos en busca de la estabilidad del club y en esa política realista partía con un presupuesto conservador en el que se estimaban llegar a los 4.000 abonados. Una cifra que ya superaba el miércoles por la noche. Y eso que todavía no se ha activado la vía online que tantos aficionados están demandando a través de las redes sociales. Un contratiempo que, además de mermar el ritmo de renovaciones, implica que no se haya podido iniciar el proceso de reubicaciones, que el club mantiene a la espera hasta que se resuelva este problema.

El Badajoz ha llegado a la mitad del camino recorrido la temporada pasada. Desde la entidad pacense asumen que es prácticamente improbable repetir la fidelidad de los más de 8.000 seguidores del curso anterior, la segunda cifra más alta de la historia después de los 9.600 de hace dos. Pero alcanzar los 4.000 abonados se considera un éxito. Especialmente si se tiene en cuenta el contexto y el punto de partida de la nueva propiedad. La sufrida masa social blanquinegra acaba de cerrar una temporada convulsa, llena de incertidumbre desde el pasado verano con la entrada en prisión del entonces dueño del club y en una situación a la deriva con impagos que todavía no se han resuelto en cuanto a empleados y jugadoras del Badajoz Femenino. La llegada del grupo de Oliver al Nuevo Vivero estuvo marcada por el rechazo social, las protestas de la plantilla y un ambiente de crispación desde todos los sectores del club. La afición llegó a manifestarse y a liderar una campaña para no abonarse si el empresario navarro seguía dentro del Badajoz. Hasta las empresas colaboradoras empezaron a amagar también con la retirada de su apoyo en ese sentido. Una presión cargada de hostilidad que alimentaba la incertidumbre sobre el futuro del Badajoz. Pero ese clima se ha rebajado y de ese categórico ‘con mi abono no’ se ha pasado a ‘que hable el corazón’. Y ahí entra la acertada campaña de abonos. Con ese escenario, había dudas sobre cómo iba a responder la masa social a esta nueva llamada de su equipo. Y de momento el sentimiento blanquinegro sigue latiendo con fuerza en el Nuevo Vivero. Si se tiene en cuenta que hasta el ‘boom’ de Parra el récord estaba en los 5.600 abonados de la época de otro ilusionista como Tinelli en la 98-99, entrar en agosto por encima de los 4.000 abonados es una noticia muy esperanzadora. La afición demuestra una vez más que siempre responde. En las buenas y en las malas. En esa masa social todavía no entran los posibles nuevos adeptos que se puedan incorporar y que no se podrán hacer hasta que finalicen las reubicaciones ni los chicos de la cantera. Capatación para la cantera del femenino El Badajoz decidió prescindir de su primer equipo femenino, que había conseguido el ascenso a Segunda RFEF, pero mantiene toda su estructura de las categorías inferiores con el conjunto de liga autonómica como principal referente. El club pacense ha iniciado una campaña de captación para la cantera de la sección femenina. De esta manera, aquellas jugadoras que hayan nacido entre 2006 y 2014 y estén interesadas en formar parte de los equipos femeninos de base del club blanquinegro pueden dirigirse al correo femenino@clubdeportivobadajoz.es o a través del teléfono 658064113.

